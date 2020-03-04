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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 19:20,Son Güncelleme:/

Trump'ın en büyük rakibi olarak görülüyordu! Twitter'dan duyurdu

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Trump'ın en büyük rakibi olarak görülüyordu! Twitter'dan duyurdu
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ABD'deki Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, başkanlık seçimi yarışından çekildi.

ABD'deki başkanlık yarışına sonradan katılan ve seçim kampanyasına yarım milyar dolardan fazla para harcayan eski New York Belediye Başkanı ve milyarder iş adamı Michael Bloomberg, yarıştan çekildiğini Twitter'dan duyurdu.

Bloomberg, Twitter'daki hesabından ''3 ay önce Donald Trump'ı yenmek için başkanlık yarışına katıldım. Bugün yine aynı nedenle yarıştan çekiliyorum. Trump'ı yenmek, en iyi adayın arkasında birleşmekle başlar ve bu kişi de arkadaşım harika bir Amerikalı olan Joe Biden.'' paylaşımında bulundu.

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