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Trump'ın Elon Musk kararı: Bakan olarak atayacak

Güncelleme Tarihi:

#TRUMP#Musk#Seçim
Trumpın Elon Musk kararı: Bakan olarak atayacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 09:09

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde milyarder girişimci Elon Musk’u bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü açıkladı.

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Pennsylvania’daki bir seçim kampanyası etkinliğinin ardından basına konuşan Trump, kabul etmesi halinde Elon Musk’ı kabinede bir göreve atamayı veya danışmanlık görevi vermeyi düşündüğünü söyledi.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta sosyal medya platformu X üzerinde Donald Trump ile bir canlı yayın gerçekleştirmiş ve “ülkenin iyiliği için seçimleri Trump’ın kazanması gerektiğini" söylemişti.

Yayın sırasında Musk, Trump'a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu. Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim" diye cevap vermişti.

Elon Musk, 2016’daki seçimlerde Hillary Clinton, 2020’deki seçimlerde de Joe Biden’ı desteklemişti.

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#TRUMP#Musk#Seçim

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