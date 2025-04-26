Trump’ın elçisi yine Putin’e gitti

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Ukrayna savaşını sona erdirmek için Kiev ile Moskova arasında üç aydan beri arabulucu misyonu yürüten ABD Başkanı Donald Trump, sürecin istediği gibi hızlı ilerlememesi üzerine Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u dün tekrar Moskova’ya gönderdi. Kremlin Sarayı’nda Rusya lideri Vladimir Putin ile Witkoff arasında yapılan dördüncü görüşmenin hayati ve son temas olabileceği iddia ediliyor.

İKİ PLANLA GİTTİ

Uluslararası medyaya göre Witkoff, Rusya lideri Putin’e iki ayrı barış planıyla gitti. Çantasında Trump ekibinin hazırladığı ana Ukrayna barış planının yanı sıra AB ülkeleriyle Ukrayna’nın hazırladığı ikinci plan da bulunuyordu. Buna göre Trump’ın Ukrayna planı 12 maddeden oluşuyor. Anlaşmada Moskova’nın hoşuna gidecek bir şekilde 2014 yılında Rusya’nın ilhak ettiği Kırım bölgesinin Rus toprağı olarak tanınması öngörülüyor. Ayrıca Rus işgali altında olan Lugansk, Donetsk, Zaporojye ve Herson’un Rus kontrolüne geçtiği kabul edilecek ama Rus toprağı olarak tanınmayacak.

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Kırım’ın anayasada yer aldığını ve Ukrayna toprağı olduğunu savunmuştu. AB ve Kiev planında Rusya’dan da bazı tavizler vermesi isteniyor. Buna göre Ukrayna NATO üyesi olmayacak, ancak kendisine NATO’nun 5’inci maddesi benzeri güvenlik güvenceleri verilecek. Egemen ve bağımsız Ukrayna, kendi topraklarında ikili anlaşmalar uyarınca üçüncü ülkelere ait askeri kuvvetleri yerleştirebilecek. Toprak paylaşımı kalıcı ateşkes sonrasında görüşülecek ve hareket noktası cephe hattı olacak. Ukrayna’da ateşkesin denetimine ABD kuvvetleri de katılacak. Ukrayna’nın yeniden inşa edilmesi Rusya’nın dondurulan paralarından karşılanacak.

UÇURUM DEVAM EDİYOR

Ukrayna, Trump’ın planını Rusya yanlısı bulurken Moskova işgal ettiği bölgelerde taviz vermeye şiddetle karşı çıkıyor. Dolayısıyla Trump yönetimi her ne kadar bir ateşkes sağlamaya çalışsa da müzakerelerin zorlukla ilerlediği anlaşılıyor. Ancak Moskova, Trump yönetiminin yine de Rusya’nın taleplerini dikkate almasını memnuniyetle karşıladığını ifade ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Trump’a iltifat yağdırarak, “Dünyada Ukrayna savaşını sona erdirecek tek kişi var. O da ABD Başkanı Trump. Donald Trump Rusya’yı çok iyi anlıyor. Bu savaşın neden patlak verdiğini, temel gerekçelerinin ne olduğunu çok iyi biliyor ve bizi anlıyor” dedi.

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TRUMP: BAŞARI GÖZÜKÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına gündemi değerlendirirken Rusya-Ukrayna savaşına değindi. Savaşı sonlandırmak için hızla çalıştıklarını belirten Trump, “Rusya ile Ukrayna umduğumuz gibi bir ilerleme kaydediyor ancak durum çok kırılgan. Anlaşma için net bir tarih yok. Ancak çabuk davranmalıyız” dedi. Reuters’ın haberine göre de Trump, Witkoff’un Putin ile ‘iyi bir görüşme’ yaptığını belirterek, “Başarı gözüküyor” vurgusunu yaptı.