Trump'ın 'Ekonomik savaş' ilanına İran'dan 'Nükleer' yanıt

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezaei, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik "ekonomik operasyon" açıklamasına tepki gösterdi.

Rezaei, Washington’ın ekonomik baskısına verilecek en etkili yanıtın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’ndan (NPT) çekilmek olduğunu savundu.

İRAN’DAN NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLME MESAJI

İran’ın Tasnim Haber Ajansına göre Rezaei, Trump’ın ekonomik savaşı tırmandırmasına karşı Tahran’ın atabileceği adımları değerlendirdi.

Rezaei, ABD’nin baskı politikasına karşı "Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’ndan çekilmenin" İran için en uygun karşılık olacağını belirtti.

İran Şura Konseyi de geçen mart ayında, "anlaşmada kalmak için hiçbir neden olmadığı" gerekçesiyle Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’ndan çekilmeyi öngören yasa tasarısını gündemine almıştı.

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İran’ın 1970’te onayladığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması, taraf ülkelere nükleer silahlardan vazgeçmeleri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği yapmaları karşılığında barışçıl nükleer enerji geliştirme hakkı tanıyor.

TRUMP ‘EKONOMİK SAVAŞ’ İLAN ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a yeni bir anlaşma için fırsat sunduğunu ancak Tahran’ın bu fırsatı değerlendirmediğini savundu.

Trump, "Bu nedenle bugün, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca İran’ın askeri kapasitesinin ağır darbe aldığını öne sürerek, İran donanmasının yok edildiğini, hava kuvvetlerinin imha edildiğini ve askeri fabrikaların enkaza dönüştüğünü iddia etti. İran ekonomisinin ve para biriminin de büyük baskı altında olduğunu savundu.

‘İRAN’A DESTEK VERENLER DE SONUÇLARLA KARŞILAŞACAK’

Trump, İran’a yönelik ekonomik baskının yalnızca Tahran’la sınırlı kalmayacağını belirterek diğer ülkelere de uyarıda bulundu.

ABD Başkanı, "Bugün ayrıca, finans kuruluşlarının, şirketlerin, havalimanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir tür can simidi sağlamasına izin veren herhangi bir ülkenin de muazzam ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacağını ilan ediyorum. Petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri, paravan şirketler, bunların hepsinin derhal sonlandırılması gerekiyor. Kim olduğunuzu biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Trump, İran’ın izole edilmesi ve yenilgiye uğratılması için ABD’nin tüm müttefiklerinin Washington’ın yanında yer alması gerektiğini savundu.

ABD Başkanı, İran’ın "köşeye sıkıştığını" belirterek alınan ekonomik önlemlerin ülkenin "dünya genelinde terör yayma kabiliyetlerini" felce uğratacağını öne sürdü.