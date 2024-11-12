Trump’ın ekibini Yahudi milyarder belirleyecek

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ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın yeni döneme geçiş ekibinin başına Cantor Fitzgerald isimli finans kuruluşunun sahibi Yahudi milyarder Howard Lutnick (63) getirilirken; binlerce önemli atamanın Lutnick’in onayından geçmesi bekleniyor.

MİLYONLARCA DOLAR BAĞIŞ

Hamas’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği 7 Ekim baskınının yıl dönümünde New York’un Queens bölgesindeki Yahudi Chabad Lubavitch cemaatinin mezarlığına giden Trump’ın yanında da hazır bulunan Lutnick, kampanya döneminde Cumhuriyetçi aday için 75 milyon dolar toplamış ve kendi cebinden de en az 10 milyon dolar bağışlamıştı.

‘İSRAİL YANLISI SAVAŞÇI’

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İsrail medyası tarafından “İsrail yanlısı savaşçı” olarak adlandırılan Lutnick’in süzgecinden geçecek yaklaşık 4 bin atamada da bu yönde bir tutum izleyebileceği öngörülüyor. Lutnick, Trump’ın yanında bulunma sebebi olarak 7 Ekim’i işaret etmişti. Yahudi milyarder, geçen ay Philadelphia Inquirer’a verdiği mülakatta, “(Trump) İsrail ve yaşananlar konusunda net ve ahlaki bir netliğe sahipti ve yaşananlar hakkında düşünme biçimi de öyleydi. Bu benim için çok büyük (bir sebepti)” demişti. Lutnick’e görevinde bir diğer milyarder Linda McMahon eş başkan olarak yardım edecek.

İSRAİL AŞIĞI BM BÜYÜKELÇİSİ

Trump’ın diğer atamaları da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Trump’ın BM Büyükelçisi, Kongre Üyesi Elise Stefanik (40) olacak. Seçimini dün teyit eden Trump, “Elise inanılmaz güçlü, çetin ve akıllı bir ‘Önce Amerika’ savaşçısı” dedi. Stefanik, İsrail’e güçlü desteğiyle öne çıkmıştı. Bu yıl İsrail’e seyahat ederek İsrail Parlamentosu’nda konuşan Kongre üyesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant için yakalama kararı talebi yapan Uluslararası Ceza Mahkemesi için “yozlaşmış” demişti. BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) için de “antisemitizm yuvası” diyen Stefanik, bu kuruluşa tüm fonların kesilmesi gerektiğini söylemişti. İsrail aşığı New York Kongre üyesi, öte yandan ABD’nin her türlü silahı İsrail’e kayıtsız şartsız vermesi gerektiğini savunuyor. ABD üniversitelerinde düzenlenen Filistin protestolarına da karşı çıkan Stefanik, Harvard, MIT ve Pensilvanya Üniversitesi rektörlerine baskı yaparak istifa ettirme noktasında kilit bir rol oynamıştı.

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DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLARI KİM OLACAK

Trump’ın atamalarında en merakla beklenen koltuklardan ikisi ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı. Dışişleri Bakanlığı için adı geçen en güçlü isimler eski Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, Senatör Marco Rubio, Senatör Bill Hagerty ve Cumhuriyetçi Parti başkan adaylığını bırakarak Trump’ı desteklemeye karar veren Vivek Ramaswamy. Savunma Bakanlığı için ise Kongre Üyesi Mike Waltz ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers’ın ismi geçiyor. Geçtiğimiz hafta Pentagon için ortaya atılan eski CIA Direktörü ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun şansı ise Trump’ın pazar günü attığı mesajdan sonra kalmadı. Trump, Pompeo ve eski BM Büyükelçisi Nikki Haley’in yeni dönemde ekibinde olmayacağını duyurdu.

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İRAN’A MAKSİMUM BASKI

Trump’ın, atamalarını aşırılıkçı isimlerden seçmesi beklenirken konuşulan isimlerle bu ihtimal daha da artıyor. ABD medyasına göre Trump, İran’ın Ortadoğu’daki vekil güçlerine ve nükleer programına desteği kesmek için agresif bir strateji yürüterek “İran’a maksimum baskı” politikasını geri getirecek. BM Büyükelçisi olması beklenen Stefanik, pazar günü X’te “ABD, Başkan Trump’ın İran’a karşı uyguladığı MAKSİMUM BASKI kampanyasına geri dönmeye hazır” demişti.

TRUMP SADECE İLK GÜN ‘DİKTATÖR’ OLACAK

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kampanyası boyunca Beyaz Saray’a dönmesi halinde ilk işgününde neler yapacağına dair ipuçları vermişti. “İlk günümü diktatör olarak geçirebilirim” diyen Trump’ın yapılacaklar listesinde bir dizi sert madde bulunuyor:

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- Daha önce birinci gün planlarından bahsederken defalarca “Sınırı kapatmak istiyorum” diyen Trump, muhtemelen göreve gelir gelmez yasadışı göçmenlerin toplu şekilde sınır dışı edilmesi talimatı verecek.

- Trump, göreve başladıktan “iki saniye” sonra, kendisine karşı iki federal davayı yürüten özel savcı Jack Smith’i görevden alacağını da söyledi. Smith, Trump’ı geçen yıl 2020 Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye çalışmak ve özel konutunda devlet belgelerini saklamakla suçlamıştı.

- 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden geçen 4 senede 1.500’den fazla kişi suçlandı. Trump baskına katılanları “inanılmaz vatanseverler” olarak niteledi ve “görev aldığı ilk gün birçoğunu affetmeye meyilli olduğunu” söyledi.

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- Eski Başkan ayrıca uzun süredir bütçe üzerinde gereksiz bir yük olarak bahsettiği federal iş gücünü de azaltacağını söylüyor. Bunu ayrıca kendisine karşı düşmanlık beslediğini iddia ettiği “derin devleti tamamen yok etmek” için de yapacağını belirtiyor.

PENTAGON PANİK HALİNDE

Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump’ın 5 Kasım seçimlerini kazanmasıyla birlikte ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) endişeli tartışmaların yaşandığı belirtiliyor. CNN’in aktardığına göre seçim kampanyası sırasında “içimizdeki radikal solcu manyak düşmanları ordu halledebilir” diyen Trump’ın başkan olduktan sonra ABD ordusunu Amerikan vatandaşlarına karşı kullanma emri vermesi ihtimali üzerinde duruluyor. İlk döneminde Pentagon ile gergin bir ilişki yürüten Trump, birçok kez generaller için “zayıf, beceriksiz, etkisiz” gibi kelimeler kullanmıştı. Yetkililer, Pentagon’da ciddi değişikliklere ve görevden almalara hazırlanıyor. Bir yetkili, “hepimiz en kötü senaryoya hazırlanıyor ve plan yapıyoruz, ancak gerçek şu ki bunun nasıl sonuçlanacağını henüz bilmiyoruz” dedi.