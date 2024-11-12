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Trump'ın ekibindeki isimler belli olmaya başlıyor...

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Trump#Kabine
Trumpın ekibindeki isimler belli olmaya başlıyor...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 10:37

ABD'de başkan seçilen Donald Trump, kabinesinde görev vermeyi düşündüğü isimleri açıklamaya başladı. Susan Summerall Wiles’ı Beyaz Saray Genel Sekreteri olurken, ABD Çevre Koruma Ajansının başına, eski Temsilciler Meclisi Üyesi Lee Zeldin getirilecek

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5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Donal Trump'ın ekibinde yer alacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı...

Donald Trump, seçim kampanyasının iki direktöründen Susan Summerall Wiles’ı Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak duyurdu.

Cumhuriyetçi Parti Florida Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz'ı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak belirleyen Trump, Birleşmiş Milletler Büyükelçi adayı olarak da Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik'i gösterdi.

Donald Trump, Eğitim Bakanlığı’nı kapatarak bakanlığın kaynaklarını eyaletlere yönlendireceğini de söyledi.

Trumpın ekibindeki isimler belli olmaya başlıyor...


Çevre Koruma Ajansının yöneticiliğine, 2015-2023 yıllarında ABD Kongresinde görev yapan, 44 yaşındaki Zeldin getirildi.

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Donald Trump, yaptığı basın açıklamasında, Zeldin'in "çok güçlü bir hukuki geçmişe sahip olduğunu, ayrıca adil ve hızlı şekilde serbestleşme kararları alınmasını sağlarken en yüksek çevre standartlarını koruyacağını" söyledi.

Zeldin de X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre Koruma Ajansının yöneticisi olarak Başkan Trump'ın kabinesine katılmak benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

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#Abd#Trump#Kabine

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