Trump'ın ekibinde bıçaklar çekildi: Elon Musk ve Epshteyn arasında büyük kavga!

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ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimi Donald Trump'ın zaferi ile sonuçlandı. 20 Ocak'ta göreve başlaması beklenen başkanın kabinesi yavaş yavaş şekillenirken, Trump'ın ekibinde en dikkat çeken isimlerden biri şüphesiz ünlü milyarder Elon Musk.

Seçim kampanyası döneminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a verdiği maddi destek ve sahibi olduğu X isimli platformdaki siyasi söylemlerle ön plana çıkan dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti içinde hızla yükselen genç isimlerden Vivek Ramaswamy ile birlikte Devlet Verimlilik Bakanı oldu.



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Donald Trump ve Elon Musk, yoğun kampanya sürecinde dirsek temasında kaldılar, seçim sonuçlarını birlikte takip ettiler, Trump zafer konuşmasında ünlü iş adamına övgüler yağdırdı.

Seçim zaferinin ardından Zelenski gibi dünya liderlerinin tebrik telefonları sırasında Trump’ın yanında olduğu bilinen Musk’ın atanacak adaylar hakkında görüş bildirdiği, Trump'ın yanından 7/24 ayrılmadığı iddia ediliyor. Elon Musk'ın Trump ailesi ile birlikte paylaştığı fotoğraflar da bu iddiaları doğrular nitelikte.

ABD medyasında bir süredir Elon Musk’ın müdahalelerinin Trump'ın yakın çevresinde rahatsızlığa yol açtığı, yeni başkanın danışmanlarının kendilerini dışlanmış hissettikleri ileri sürülüyordu. Hatta İngiliz Dailymail gazetesine göre Trump'ın çevresindeki bir çok isim bu nedenle oldukça öfkeli.



Axios'ta yayınlanan bir habere göre, Trump'ın geçiş süreci ilk başlarda sakin bir uzlaşı zemininde ilerliyor gibi görünse de şu an bıçaklar çekilmiş durumda. Trump'ın çevresindeki isimlerin görev kapma yarışına girdiğini belirten yayın kuruluşu, danışmanların birbiri aleyhinde basına bilgi sızdırmaya başladığını iddia ederken, ismi açıklanmayan bir kaynak seçim sürecinin tüm ekibi bir araya getirdiğini ancak zafer sonrası kişisel hırsların ön plana çıktığını öne sürdü.



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Axios'a göre bunun en dikkat çekici örneği, Trump'ın yeni gözdesi Elon Musk ile Trump'ın hukuk danışmanı Boris Epshteyn arasında yaşanan gerilim. İkilinin geçtiğimiz hafta Mar-a-Lago'da düzenlenen bir akşam yemeği sırasında büyük bir tartışma yaşadığı, tartışmanın oldukça hararetli geçtiği iddia ediliyor.

Tartışmaya şahit olan isimler bu anı 'büyük bir patlama' olarak değerlendirdi.



Axios'a göre şu anda Trump'ın çevresinde dehşete düşüren bir rekabet var. İsmi açıklanmayan üç kaynağın verdiği bilgilere göre, Trump'ın seçim çalışmalarına en az 119 milyon dolar bağış yaparak destek veren Musk, Epshteyn'in Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray danışmanlığına getirilecek isimler konusunda fazla etkili olup olmadığını sorguladı aynı zamanda kendi önerdiği isimler için bastırmaya başladı.

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Kaynaklardan ikisi, Musk'ın Epshteyn'in tercih ettiği adayların niteliklerini sorgulamasının Epshteyn'i kızdırdığını kavganın bu yüzden patlak verdiğini iddia ediyor.