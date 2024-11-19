×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump'ın ekibinde bıçaklar çekildi: Elon Musk ve Epshteyn arasında büyük kavga!

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Donald Trump#Elon Musk
Trumpın ekibinde bıçaklar çekildi: Elon Musk ve Epshteyn arasında büyük kavga
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 09:10

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibindeki görev kapma yarışının dehşete düşüren bir rekabete dönüştüğü, Trump'ın yeni gözdesi Elon Musk ile Trump'ın hukuk danışmanı Boris Epshteyn'ın herkesin gözü önünde büyük bir kavgaya giriştiği öne sürülüyor.

Haberin Devamı

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimi Donald Trump'ın zaferi ile sonuçlandı. 20 Ocak'ta göreve başlaması beklenen başkanın kabinesi yavaş yavaş şekillenirken, Trump'ın ekibinde en dikkat çeken isimlerden biri şüphesiz ünlü milyarder Elon Musk.

Seçim kampanyası döneminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a verdiği maddi destek ve sahibi olduğu X isimli platformdaki siyasi söylemlerle ön plana çıkan dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti içinde hızla yükselen genç isimlerden Vivek Ramaswamy ile birlikte Devlet Verimlilik Bakanı oldu.

Trumpın ekibinde bıçaklar çekildi: Elon Musk ve Epshteyn arasında büyük kavga

7/24 BİRLİKTELER, TRUMP'IN ÇEVRESİ RAHATSIZ

Haberin Devamı

Donald Trump ve Elon Musk, yoğun kampanya sürecinde dirsek temasında kaldılar, seçim sonuçlarını birlikte takip ettiler, Trump zafer konuşmasında ünlü iş adamına övgüler yağdırdı.

Seçim zaferinin ardından Zelenski gibi dünya liderlerinin tebrik telefonları sırasında Trump’ın yanında olduğu bilinen Musk’ın atanacak adaylar hakkında görüş bildirdiği, Trump'ın yanından 7/24 ayrılmadığı iddia ediliyor. Elon Musk'ın Trump ailesi ile birlikte paylaştığı fotoğraflar da bu iddiaları doğrular nitelikte.

ABD medyasında bir süredir Elon Musk’ın müdahalelerinin Trump'ın yakın çevresinde rahatsızlığa yol açtığı, yeni başkanın danışmanlarının kendilerini dışlanmış hissettikleri ileri sürülüyordu. Hatta İngiliz Dailymail gazetesine göre Trump'ın çevresindeki bir çok isim bu nedenle oldukça öfkeli.

Trumpın ekibinde bıçaklar çekildi: Elon Musk ve Epshteyn arasında büyük kavga

ABD MEDYASI: BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Axios'ta yayınlanan bir habere göre, Trump'ın geçiş süreci ilk başlarda sakin bir uzlaşı zemininde ilerliyor gibi görünse de şu an bıçaklar çekilmiş durumda. Trump'ın çevresindeki isimlerin görev kapma yarışına girdiğini belirten yayın kuruluşu, danışmanların birbiri aleyhinde basına bilgi sızdırmaya başladığını iddia ederken, ismi açıklanmayan bir kaynak seçim sürecinin tüm ekibi bir araya getirdiğini ancak zafer sonrası kişisel hırsların ön plana çıktığını öne sürdü.

Trumpın ekibinde bıçaklar çekildi: Elon Musk ve Epshteyn arasında büyük kavga

MUSK VE EPSHTEYN ARASINDA BÜYÜK KAVGA

Haberin Devamı

Axios'a göre bunun en dikkat çekici örneği, Trump'ın yeni gözdesi Elon Musk ile Trump'ın hukuk danışmanı Boris Epshteyn arasında yaşanan gerilim. İkilinin geçtiğimiz hafta Mar-a-Lago'da düzenlenen bir akşam yemeği sırasında büyük bir tartışma yaşadığı, tartışmanın oldukça hararetli geçtiği iddia ediliyor.

Tartışmaya şahit olan isimler bu anı 'büyük bir patlama' olarak değerlendirdi.

Trumpın ekibinde bıçaklar çekildi: Elon Musk ve Epshteyn arasında büyük kavga

DEHŞETE DÜŞÜREN REKABET

Axios'a göre şu anda Trump'ın çevresinde dehşete düşüren bir rekabet var. İsmi açıklanmayan üç kaynağın verdiği bilgilere göre, Trump'ın seçim çalışmalarına en az 119 milyon dolar bağış yaparak destek veren Musk, Epshteyn'in Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray danışmanlığına getirilecek isimler konusunda fazla etkili olup olmadığını sorguladı aynı zamanda kendi önerdiği isimler için bastırmaya başladı.

Haberin Devamı

Kaynaklardan ikisi, Musk'ın Epshteyn'in tercih ettiği adayların niteliklerini sorgulamasının Epshteyn'i kızdırdığını kavganın bu yüzden patlak verdiğini iddia ediyor.

Gözden Kaçmasınİsraile peş peşe misilleme saldırıları... Netanyahu ve Smotrichten skandal açıklamalarİsrail'e peş peşe misilleme saldırıları... Netanyahu ve Smotrich'ten skandal açıklamalarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Abd#Donald Trump#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!