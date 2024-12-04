Trump'ın ekibi, güvenlik soruşturması konusunda Adalet Bakanlığıyla anlaştı

Haberin Devamı

The New York Times gazetesinin haberine göre, Trump'ın geçiş sürecindeki ekibi, yeni kabine adaylarının Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) "güvenlik soruşturmasından" geçmesine ilişkin Adalet Bakanlığı ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Trump'ın özel kalem müdürü olarak görev yapacak Susie Wiles, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile yapılan bu anlaşmanın, Trump ve ekibinin ilk günden görevlerini yerine getirmeleri için hazır olmalarını sağlayacağını ifade etti.

Öte yandan, seçilmiş Başkan Trump'ın bu adımla mevcut Başkan Joe Biden'dan devralacağı yönetimin geçiş sürecinin "sorunsuz" gerçekleşmesini umduğu belirtiliyor.

Trump'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra iktidar değişimi için gereken mutabakat zaptını imzalamada ağır davranması eleştirilere neden olmuş, Başkan Biden'ın Trump ile 13 Kasım'da Oval Ofis'te yaptığı görüşmede mutabakat zaptının önemini vurguladığı belirtilmişti.

Haberin Devamı

Söz konusu mutabakat metninin gecikmesi nedeniyle iktidar değişimi için ilgili kurumlar gerekli bilgi paylaşımını başlatamamıştı.

Trump, Beyaz Saray ile 20 Ocak'ta yapılacak iktidar değişimi öncesinde yeni ekibin bakanlık ve kurumlardaki görevi devralacakları ekiple bir araya gelmelerine olanak sağlayacak mutabakat zaptını 27 Kasım'da imzalamıştı.