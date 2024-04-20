Trump’ın davası sırasında kendini yakan adam hayatını kaybetti

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Komplo teorileri konusunda sosyal medyadan paylaşımlar yaptığı belirtilen 37 yaşındaki Max Azzarello, dün Trump’ın davası sırasında mahkeme önünde kendini ateşe vermiş ve kritik bir durumda Cornell Yanık Tedavisi Merkezi’ne kaldırılmıştı.



Yerel medya, polise dayandırdığı haberinde Azzarello’nun bu sabah erken saatlerde hayatını kaybettiğini duyurdu. Azzarello’nun olay öncesinde elinde pankartlarla kentte gezdiği ve daha sonra mahkeme önüne gelerek komplo teorileri içeren broşürleri havaya fırlattığı kaydedildi.

Olay sırasında eski Başkan Donald Trump'ın New York’ta başlayan davasında jüri seçimleri yapılıyordu ve yetkililer, Azzarello’nun kendisini ateşe vermesinin mahkeme güvenliğini ihlal etmediğini belirterek davaya devam edildiğini açıkladı.



