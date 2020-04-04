Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
Haber Giriş: 04.04.2020 - 07:00,
Trump’ın damadına tepki
Beyaz Saray’da Koronavirüs Gücü basın toplantısına ABD Başkanı Trump’ın yanı sıra baş danışmanı olan damadı Jared Kushner’in de katılması tepki çekti.
New York Times gazetesi, “Kushner hepimizi öldürecek” başlığıyla verdiği haberde Trump’ın damadının bilim ekibinde işi olmadığına, çünkü bu işin uzmanı olmadığına dikkat çekildi. Kushner, New York Valisi Andrew Cuomo ellerinde yeterli solunum cihazı olmadığı gerekçesiyla acil çağrı yaptığında, “Ben hesapladım, ellerindeki onlara yeter” açıklamasında bulunmuştu.
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