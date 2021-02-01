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Dünya
DHA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

Trump’ın damadı Kushner Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

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Trump’ın damadı Kushner Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
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ABD eski Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve yardımcısı Avi Berkowitz Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. İkilinin İsrail ve Arap ülkeleri arasında "Abraham Anlaşmaları" olarak bilinen normalleşme anlaşmasında kilit rol üstlendikleri gerekçesiyle ödüle aday gösterildikleri açıklandı.

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve yardımcısı Avi Berkowitz İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas arasındaki normalleşme anlaşmalarında (Abraham Anlaşmaları) kilit rol oynadıkları gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü’ne Harvard Hukuk Fakültesi fahri profesörü sıfatıyla Alan Dershowitz tarafından aday gösterildi.

Öte yandan, Dershowitz geçen yılki azil davasında Trump'ı savunan avukat olarak biliniyor.

KUSHNER: ADAY GÖSTERİLMEKTEN ONUR DUYDUM

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Kushner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ekim ayında verilecek olan ödüle aday gösterilmekten onur duyduğunu söyledi. Nobel Barış Ödülü’ne bu yıl ödüle aday gösterilenler arasında Rus muhalif Alexey Navalni, iklim aktivisti Greta Thunberg yer alıyor. 

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