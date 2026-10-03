Trump’ın damadı Kushner Gazze’de arabulucu, İsrail’de yatırımcı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın, Beyaz Saray’ın Ortadoğu danışmanı sıfatıyla Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin yaşadığı insani trajedinin sona erdirilmesi için İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerde kilit arabuluculuk görevini yürütürken, diğer yandan sahibi olduğu yatırım şirketi “Affinity Partners” aracılığıyla İsrail’de savunma sanayii şirketlerini fonlayan bir şirketin en büyük hissedarı olduğu ortaya çıktı. Amerikan TV kanalı CNN’in haberine göre, ABD, İsrail ve Körfez bölgesinde yatırım yapan Affinity Partners’ın, Tel Aviv merkezli Phoenix Financial’da temmuz ayı itibarıyla 1 milyar dolardan fazla değere sahip yüzde 7.4’lük payı bulunuyor.

KUSHNER’IN İŞİNE YARIYOR

Haberde söz konusu şirketin, İsrail’in en büyük silah üreticisi Elbit Systems’e 265 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı belirtildi. Phoenix’in ayrıca İsrail ordusuna insansız hava araçları, savaş gemileri, tank parçaları, top mermileri ve yıkım ekipmanları sağlayan sekiz şirkette daha hissesi bulunduğu ve toplam yatırımlarının değerinin en az 456 milyon dolara ulaştığı kaydedildi. Haberde, Affinity’nin söz konusu dokuz şirkette doğrudan hisse sahibi olmasa da, “Phoenix kar elde ettiğinde bu durumdan doğrudan kazanç sağladığı” belirtildi.

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‘TEK HEDEFİM BARIŞ’

Kushner ise X hesabından, CNN’in haberini yalanladı. Son derece yanıltıcı iddiaların ortaya atıldığını öne süren Kushner, “tek hedefinin Gazze’de barışı tesis etmek” olduğunu söyledi. Kushner’ın avukatı ise müvekkilinin şirkette herhangi bir yöneticilik görevi üstlenmediğini belirterek “Kushner’ın diplomatik çalışmalarının, Phoenix’in yatırımlarını etkilediği yönündeki iddia yanlıştır” ifadesini kullandı. Ancak Kushner, daha önce yaptığı bir açıklamada Phoenix yönetimiyle birkaç haftada bir görüştüğünü ve şirketle “çok aktif bir diyalog” içinde olduğunu söylemişti. Kushner ayrıca Phoenix’i Affinity Partners’ın bugüne kadarki “en iyi yatırımı” olarak nitelendirmişti.

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NETANYAHU İLE AİLE DOSTU

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka ile 2009’dan bu yana evli olan Jared Kushner’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkisi ise yıllar öncesine dayanıyor. Netanyahu’nun Kushner ailesi ile uzun yıllardır yakın dost olduğu ve geçmişte ABD ziyaretleri sırasında ailenin New Jersey’deki evinde kaldığı biliniyor. Yahudi olan Kushner, 2020’de bazı Arap devletleri ile İsrail arasında imzalanan İbrahim Anlaşmaları ve Gazze Şeridi’nde 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkeste önemli rol oynamıştı.

Kushner’ın Netanyahu ile tanışıklığı uzun yıllara dayanıyor.