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Haber Giriş: 06.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trump’ın damadı arabulucu iddiası

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Trump’ın damadı arabulucu iddiası
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AxIos haber sitesinin ABD’li kaynaklara dayandırdığı habere göre, Katar-Suudi Arabistan anlaşmasında Trump’ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner önemli bir rol oynadı.

ABD’nin, İran’ı izole etmek amacıyla Körfez krizini sona erdirmeye yönelik önemli girişimlerde bulunduğu biliniyordu. New York Times’ın haberine göre ise, abluka nedeniyle İran hava sahasını kullanan Katar uçakları İran’a yılda 100 milyon dolara yakın ödeme yapıyordu. Habere göre, ablukanın kaldırılması İran’ı bu ödemeden mahrum bırakacak. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ile Katar’ın kara, hava ve deniz sınırlarını karşılıklı olarak açmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

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