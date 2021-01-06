Trump’ın damadı arabulucu iddiası

ABD’nin, İran’ı izole etmek amacıyla Körfez krizini sona erdirmeye yönelik önemli girişimlerde bulunduğu biliniyordu. New York Times’ın haberine göre ise, abluka nedeniyle İran hava sahasını kullanan Katar uçakları İran’a yılda 100 milyon dolara yakın ödeme yapıyordu. Habere göre, ablukanın kaldırılması İran’ı bu ödemeden mahrum bırakacak. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ile Katar’ın kara, hava ve deniz sınırlarını karşılıklı olarak açmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.