Trump’ın çözüm planı: ‘Uyuşturucu baronlarına suikast düzenleyelim’

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İngiliz Telegraph gazetesinin aktardığına göre Trump seçilirse, Meksika devletinin onayı olmasa bile, ABD ordusunun özel harekât kuvvetlerinden birlikleri gönderme fikrini yakın çevresiyle paylaştı.

‘ELİMİZDE ÖLÜM LİSTESİ OLSUN’

Habere göre bu tarz operasyonların daha önce yapılmamasına şaşıran Cumhuriyetçilerin adayı Trump, “Bizim elimizde onlardan daha acımasız katiller var” dedi. Bu yöntemle ABD’ye giren uyuşturucu miktarının ciddi şekilde azalacağını belirten eski Başkan, özel harekâtın elinde bir “öldürülecek uyuşturucu baronları” listesi olması gerektiğini de savundu.