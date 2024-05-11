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Trump’ın çözüm planı: ‘Uyuşturucu baronlarına suikast düzenleyelim’

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#ABD#Trump#Uyuşturucu
Trump’ın çözüm planı: ‘Uyuşturucu baronlarına suikast düzenleyelim’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 07:00

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde tekrar aday olan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Meksika’daki uyuşturucu çetelerinin liderlerine suikast düzenlemek için ülkeye özel harekâtçı göndermeyi planladığı iddia edildi.

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İngiliz Telegraph gazetesinin aktardığına göre Trump seçilirse, Meksika devletinin onayı olmasa bile, ABD ordusunun özel harekât kuvvetlerinden birlikleri gönderme fikrini yakın çevresiyle paylaştı.

‘ELİMİZDE ÖLÜM LİSTESİ OLSUN’

Habere göre bu tarz operasyonların daha önce yapılmamasına şaşıran Cumhuriyetçilerin adayı Trump, “Bizim elimizde onlardan daha acımasız katiller var” dedi. Bu yöntemle ABD’ye giren uyuşturucu miktarının ciddi şekilde azalacağını belirten eski Başkan, özel harekâtın elinde bir “öldürülecek uyuşturucu baronları” listesi olması gerektiğini de savundu.

 

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#ABD#Trump#Uyuşturucu

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