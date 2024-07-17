Trump’ın çırağı Başkan Yardımcısı adayı ‘Cey-Di’ Vance kimdir

Haberin Devamı

CUMHURİYETÇİ Parti Başkan Adayı Donald Trump’ın pazartesi günü Başkan Yardımcısı adayı olarak duyurduğu J.D. Vance’in sadece iki yıllık Senato tecrübesi sonrası 39 yaşında ABD’deki en yüksek ikinci makama uygun görülmesi sonrası hayatı da mercek altında. Zor bir çocukluk geçiren ve ABD’nin en zorlu bölgelerinden birinde sıkıntılar yaşayan J.D. Vance’in ışık hızındaki yükselişi de ilgi çekiyor.

ÇETİN BİR ÇOCUKLUK

James David Vance, fakat ABD’de bilinen adıyla J.D. (Cey-Di) Vance, 1984’te dünyaya James Donald Bowman olarak geldi. Ohio eyaletinin sanayi kentlerinden Middletown’da doğdu. Biyolojik anne ve babası Donald Bowman ile Bev Vance, J.D. daha çocukken boşandılar. Daha sonra annesinin yeni eşi Bob Hamel tarafından evlat edinildi ve adı James David Hamel olarak değiştirildi. Bob ve Bev de ayrılma kararı kaldı. Annesi uyuşturucu bağımlılığının pençesinde zor zamanlar geçirirken J.D. çoğunlukla anneannesi ve dedesi tarafından yetiştirildi.

Haberin Devamı

KİTABI VE FİLMİ VAR

2016’da ‘Hillbilly Elegy’ isimli kitabını yayımlayan Vance, “Krizde Olan Bir Ailenin ve Kültürün Hatıralarını” anlatıyor. Kitap, 2020’de Netflix’e de uyarlandı. Hillbilly Elegy’de “beni anlamak için, özümde İskoç-İrlandalı bir ‘hillbilly’ olduğumu anlamalısınız” diyen Vance, bu özelliğinden ötürü dışarıdan gelenleri ya da kendilerinden farklı olan insanları sevmediklerini söylüyor. ‘Hillbilly’, ABD’de kırsal kesimlerde yaşayan beyaz kişilere verilen, aşağılama için de kullanılan takma ad.

IRAK İŞGALİNE KATILDI

2003’te liseden sonra ABD Deniz Piyadeleri’ne gönüllü katılan Vance, Irak işgali sırasında halkla ilişkilerde onbaşı olarak hizmet verdi. Irak işgali hayatında önemli bir dönüm noktası olan Vance, “Ülkeme onurlu bir şekilde hizmet ettim ve bana yalan söylendiğini Irak’a gittiğimde gördüm. Dış politika kurumunun vaatleri tam şaka gibiydi” diyor. Vance hâlâ ABD’nin savaşlarına karşı bir duruş sergiliyor.

YOLU O MİLYARDERLE KESİŞTİ

Ohio Eyalet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Felsefe bölümünden mezun olan Vance, daha sonra 2010’de ABD’nin gözde okullarından olan Yale’de hukuk okumaya başladı. Milyarder iş adamı ve yatırımcı Peter Thiel ile burada tanışan Vance, Thiel’in yaptığı bir konuşmaya katılmasını daha sonra “Yale Üniversitesi’nde geçirdiğim zamanın en önemli anı” diye hatırlayacaktı.

Haberin Devamı

YALE’DAN HİNTLİ EŞ

Eşi Usha Chilukuri ile Yale’da tanışan Vance, 2014’te evlendi, üç çocukları var. Eşi Hintli olduğu için göçmenlik konularında zayıf davranacağı yönünde iddialarla suçlanan Vance’in evliliği şayet Başkan Yardımcısı olursa kendi tabanı tarafından daha sık gündeme getirilebilir. Başarılı bir hukuk firmasında çalışan Usha Chilukuri Vance, adaylık sonrası istifasını verdi.

TRUMP’A ‘HİTLER’ DEMİŞTİ

2016’da başkanlığı kazandığı dönemde Trump’a yönelik çok sert ifadeleri bulunan Vance, 45’inci Başkanı “Hitler olabilir, zararlı, aptal ve kınanması gereken” bir kişi olarak nitelendiriyordu. Fakat Vance, 2020’de Trump’a oy verdi. Daha sonra Vance, “bu adam hakkında yanıldığım için pişmanım” demişti.

Haberin Devamı

MİLYARDERDEN 10 MİLYON DOLAR

Temmuz 2021’de Ohio’dan senatör olmak için adaylığını açıklayan Vance, Thiel’dan 10 milyon dolarlık yardım aldı. CIA, FBI ve NSA gibi ABD istihbarat teşkilatlarının kullandığı Palantir isimli casusluk yazılımının sahibi Thiel’ın Vance’i senatör yapmak için Ohio’da harcadığı 10 milyon dolar, yarışın kazanılmasına da olanak sağladı. Nisan 2022’de de Trump, Vance’i Ohio’da desteklediğini açıklamıştı.

SADIK TRUMPÇI

Kasım 2022 ara seçimlerinde ABD Senato’suna seçilen Vance, kendisini sadık Trumpçılardan biri olarak gösterdi. Trump’ın MAGA (Make America Great Again - Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) hareketinin “gladyatörlerinden” biri olarak gösterilen Vance, Başkan Yardımcısı seçilirse Trump’ın bir dediğini iki etmeyecek bir kişi olarak yorumlanıyor.

Haberin Devamı

BANDAJLA GELDİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü kılpayı kurtulduğu suikast girişimi sonrası kurultaya kulağında bandajla geldi.

İSRAİL AŞIĞI UKRAYNA’YA KARŞI

- İSRAİL’E YAKIN: 2019 yılında Katolik Kilisesi’nde vaftiz edilen Vance aynı zamanda bir İsrail aşığı. Ağlama Duvarı önündeki kipalı fotoğrafını sosyal medyada gururla paylaşan Vance, “İsrail Kudüs’ü kontrol etmeseydi bu deneyimi yaşayamazdım” demişti. Vance, buna rağmen Gazze’de yapılan katliamda İsrail ordusunun askeri operasyonlarının ABD tarafından yönlendirilmemesi gerektiğini savunuyor.

- UKRAYNA’YA MESAFELİ: 2022 yılında verdiği bir röportajda “Öyle ya da böyle Ukrayna’ya ne olacak umrumda değil” diyen müstakbel Başkan Yardımcısı, Nisan ayında geçirilen 61 milyar dolarlık Ukrayna yardımının en azılı muhaliflerinden biri olmuştu.

Haberin Devamı

- SURİYE’DE ASKERLER TEHLİKEDE: Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kamuoyunda hiçbir görüşü bulunmayan Vance’in Suriye’deki Amerikan askerleri hakkında söyledikleri, “Acaba Trump ile birlikte Suriye’den çekilirler mi” sorusunu gündeme getiriyor. “Suriye ve Ürdün’de bu kadar çok Amerikan askerinin savunmasız durumda olmaması gerekir” diyen Vance’in Ortadoğu’da geniş Amerikan varlığına karşıtlığı bilinmekte.

- İRAN KONUSUNDA ŞAHİN: Vance’in şahin olduğu konulardan biri de İran. Pazartesi günü Cumhuriyetçi Parti kongresinde konuşan Vance, “Pek çok insan İran konusunda bir şeyler yapmamız gerektiğinin farkında ama bu zayıf bombalarla yapılacak bir şey değil. İranlılara yumruk atacaksanız sağlam yumruk atacaksınız” dedi.