Trump'ın Çin ziyaretinde kriz üstüne kriz! Beyaz Saray görevlisi ezildi... 'Hediyeler çöpe gitti'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sonrası ortaya çıkan detaylar, Washington ile Pekin arasındaki derin güvensizliği yeniden gündeme taşıdı. ABD heyetinin, Çinli yetkililerin verdiği tüm hediyeleri ve elektronik cihazları Air Force One’a binmeden önce çöpe attığı öne sürülürken, zirve sırasında yaşanan güvenlik krizleri dikkat çekti.

“ÇİN’DEN HİÇBİR ŞEY UÇAĞA ALINMADI”

New York Post’un aktardığına göre, Trump’a eşlik eden ABD heyeti ve Beyaz Saray muhabirleri, Çin tarafından verilen telefonlar, rozetler, yaka iğneleri ve çeşitli hatıra eşyalarını Pekin’den ayrılmadan önce imha etti.

Beyaz Saray muhabiri Emily Goodin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin’den hiçbir şeyin uçağa alınmasına izin verilmedi” ifadelerini kullandı.

Habere göre, Pekin Başkent Havalimanı’nda Air Force One’ın merdivenlerinin yanına yerleştirilen çöp kutularına tüm materyaller atıldı. İstihbarat servislerinin “siber casusluk” uyarıları nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

DİJİTAL KARANTİNA UYGULANDI

ABD heyetinin, Çin ziyaretine giderken kişisel elektronik cihazlarını yanında götürmediği öne sürüldü. Heyet üyelerinin yalnızca geçici ve “temiz” telefonlar kullandığı aktarıldı.

Siber sızma riskine karşı dijital iletişimin büyük ölçüde sınırlandırıldığı, bilgi akışının çoğunlukla basılı belgeler üzerinden sağlandığı ifade edildi.

Haberlere göre Beyaz Saray ekibi, şarj cihazları dahil birçok ekipmanda casusluk riski olabileceği endişesiyle hareket etti.

TAYVAN SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Trump’ın Çin ziyareti sırasında en kritik başlıklardan biri Tayvan oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, “Tayvan’ı savunacak mısınız?” sorusuna net yanıt vermekten kaçınırken, “Bu cevabı benden başkası bilmeyecek” diyerek stratejik belirsizlik mesajı verdi.

Fox News’e konuşan Trump, Tayvan’ın Çin’e yakın, ABD’ye ise çok uzak olduğunu vurgulayarak, “15 bin kilometre uzakta bir savaş istemiyoruz” dedi.

ZİRVEDE GÜVENLİK KRİZİ: BEYAZ SARAY GÖREVLİSİ "EZİLDİ"

Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşmesine güvenlik krizleri damga vurdu.

İddiaya göre agresif şekilde hareket eden Çinli basın mensupları, Beyaz Saray’ın ön hazırlık ekibinde görev yapan bir çalışanı yere düşürdü ve üzerinden geçti.

Hafif yaralanan görevlinin olay sonrası büyük şok yaşadığı belirtilirken, Amerikan heyetinin Çinli gazetecilerin tavrına sert tepki gösterdiği aktarıldı. ABD heyetinden bazı isimlerin yaşananları “tam bir rezalet” olarak değerlendirdiği belirtildi.

Bir başka kriz ise Pekin’deki Cennet Tapınağı ziyaretinde yaşandı. Çinli yetkililerin, silah taşıdığı gerekçesiyle bir Gizli Servis ajanının etkinlik alanına girişine izin vermediği öne sürüldü.

Yaklaşık 30 dakika süren tartışmanın ardından başka bir Gizli Servis ajanının görevlendirildiği bildirildi.

ABD BASINI KONVOYA ALINMADI

Ziyaret sırasında Amerikalı gazetecilerin hareket alanının ciddi şekilde sınırlandırıldığı da iddia edildi.

Bazı basın mensuplarının tuvalet erişiminde zorluk yaşadığı, su şişelerine el konulduğu ve Trump’ın başkanlık konvoyuna katılmalarına izin verilmediği aktarıldı.

Haberlere göre, Beyaz Saray yetkilileri Çinli görevlilere sert tepki gösterirken, “Roller tersine olsaydı size asla böyle davranmazdık” ifadeleri kullanıldı.