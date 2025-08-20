Trump'ın çabası yeterli gelmedi! Avrupa'nın yeni demir perdesi

Güncelleme Tarihi:
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış müzakareleri başlatmasına rağmen Avrupa'daki güvenlik kaygısının artmasına neden oldu.
Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya, sınır güvenliğini artırmak amacıyla AB fonlarına başvurdu ve mevcut güvenlik engellerine ilave engeller ile siper sistemleri kurmaya başladı.
Daily Mail'de yer alan habere göre, Litvanya, Rusya ve Belarus sınırlarında olası bir işgale karşı, geniş çaplı bir savunma hattı inşa etmeye hazırlanıyor. Planlanan hat, tanksavar hendekleri, bubi tuzaklı köprüler, mayın tarlaları ve “ejderha dişleri” olarak bilinen beton bariyerlerle donatılacak. Üç aşamalı bu savunma hattı, yaklaşık yaklaşık 50 km derinliğinde olacak.
Tamamlandığında, Baltık Savunma Hattı’nın uzunluğunun 1.500 kilometreyi aşması bekleniyor. Bu hattın, Rusya'nın Kaliningrad ve Belarus üzerinden saldırı düzenleme ihtimaline sınır getireceği öngörülüyor.
Litvanya'nın özellikle başkent Vilnius'u korumayı amaçlayan bu yeni projedeki üç ana katman, şöyle olacak:
Savunma hattının amacı, olası bir kara saldırısını tamamen durdurmak değil, yavaşlatmak ve Rus güçlerini savunulabilir bölgelere çekmek.
LİTVANYA SİLAHLANIYOR
NATO’nun önde gelen üyelerinden biri olan Litvanya, savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 5,5’ine çıkardı. Bu oran, NATO içindeki en yüksek seviyelerden biri olarak dikkat çekti.
Litvanya, bazı NATO ülkeleriyle birlikte Ottawa Sözleşmesi'nden çekildi ve insanlara karşı kullanılabilen anti-personel mayınları tekrar stoklamaya başladı.
ALMANYA VE POLONYA HAZIRLIKTA
Polonya geçtiğimiz Haziran ayında, Baltık Savunma Hattı'nın parçası olan Doğu Kalkanı’na mayın tarlaları eklediğini duyurdu. Polonya Ordusu Sözcüsü Karol Frankowski, “Ukrayna’da ne olduğunu gördük. Sınırlarımızı korumaya kararlıyız” dedi.
Almanya Savunma Bakanlığı, 2041 yılı sonuna kadar toplam 350 milyar euro değerinde silah alımı planlandığını açıkladı.
Bu bütçenin:
Almanya Genelkurmay Başkanı General Carsten Breuer, NATO'nun önümüzdeki 4 yıl içinde Rusya'nın olası bir saldırısına karşı hazır olması gerektiğini vurguladı ve “Böyle bir tehditle 40 yıllık kariyerimde ilk kez karşılaşıyorum” dedi.
Breuer, Litvanya ve Polonya arasındaki Suvalki Koridoru'nun savunmasız olduğunu ve bölgeye yapılan her ziyarette “gerginliğin elle tutulur biçimde hissedildiğini” söyledi.
LETONYA İSTİHBARATI UYARDI
Letonya’nın istihbarat servisi SAB tarafından yayınlanan bir raporda, Rusya’nın NATO ile olası bir çatışmaya hazırlık olarak sabotaj yeteneklerini artırdığı belirtildi.
Raporda, Ukrayna’da bir barış anlaşması yapılması durumunda Rusya’nın önümüzdeki 5 yıl içinde, Baltık ülkeleri dahil olmak üzere NATO’nun kuzeydoğu kanadında askeri varlığını artırabileceği öngörülüyor.