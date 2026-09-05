Trump'ın büyük planı sızdı: Orta Doğu'da yeni dönem

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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran ile savaşın sona ermesinin ardından Orta Doğu politikasına yön verecek yeni bir strateji üzerinde çalıştığı öne sürüldü. ABD merkezli haber sitesi Axios'un ABD'li yetkililer ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, planın merkezinde İran'ın bölgesel olarak çevrelenmesi ve İsrail'in komşuları ile ilişkilerinin normalleştirilmesi bulunuyor.

Henüz taslak aşamasının başlarında olduğu belirtilen stratejinin, Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında ABD'nin Orta Doğu politikasına yön vermesi hedefleniyor. Planın hazırlanmasında İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri ile ABD'de kasım ayında gerçekleştirilmesi beklenen ara seçimlerin de önemli bir unsur olduğu ifade ediliyor.

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TRUMP: ORTA DOĞU'DA "ÇOK DAHA BÜYÜK BİR ŞEY" ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

ABD'li yetkililere göre savaş sonrası Orta Doğu stratejisine ilişkin çalışmalar, Trump yönetimindeki üst düzey siyasi kadrolar ile farklı kurumlar arasında yürütülüyor. Trump'ın son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla iki ayrı toplantı gerçekleştirerek planı ele aldığı ve çeşitli seçeneklerin değerlendirildiği aktarıldı.

Axios, Trump'ın özel görüşmelerinde İran ile savaşın ardından Orta Doğu'da "çok daha büyük bir şey" üzerinde çalıştığını söylediğini öne sürdü. Beyaz Saray ise haberde yer alan iddialara ilişkin açıklama yapmadı.

ÜÇ TEMEL HEDEF ÖNE ÇIKIYOR

Kaynaklara göre hazırlanan stratejide üç temel öncelik bulunuyor. İlk hedef, İran'ın bölgedeki etkisini sınırlandırmak amacıyla ABD'nin müttefiklerinden oluşan bölgesel bir yapılanma kurulması. Bu yapılanmada Washington'ın garantör rolü üstlenmesi değerlendiriliyor.

İkinci başlık ise Gazze'deki savaşın ardından bölgesel krizi sona erdirmeye yönelik adımların güvence altına alınması. Bu kapsamda Trump'ın Gazze için hazırladığı ateşkes planının bir sonraki aşamasının hayata geçirilmesi, İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasına varılması ve İsrail-Lübnan arasındaki mevcut anlaşmanın uygulanmasının hedeflendiği belirtiliyor.

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Üçüncü önceliğin ise İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesi olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan ile İsrail arasında olası bir normalleşme anlaşmasına varılması, Washington'ın planındaki önemli hedeflerden biri olarak öne çıkıyor.

İSRAİL SEÇİMLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Axios'un haberine göre Trump yönetimi, 27 Ekim'deki seçimlerin ardından kurulacak İsrail hükümetinin savaş sonrası strateji kapsamında ABD ile işbirliği yapmasını bekliyor. Ancak ABD'li yetkililer, Trump'ın seçim sonuçlarından bağımsız olarak planın uygulanması için çaba göstereceğini ifade etti.

İsrail seçimlerinin siyasi bir çıkmazla sonuçlanması durumunda dahi Washington'ın stratejiyi hayata geçirmeye çalışacağı öne sürüldü. ABD'deki kasım ayı ara seçimlerinin de planın zamanlaması ve uygulanması açısından önemli bir faktör olduğu belirtildi.

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"HENÜZ HAZIR DEĞİL"

Stratejinin hazırlık süreciyle ilgili bilgi sahibi bir kaynak, taslağın tamamlanmasının birkaç hafta daha sürebileceğini belirtti.

Kaynak, "Hazırlıyorlar ama henüz hazır değil," dedi. Aynı kaynak, planın temel amacını ise şöyle açıkladı:

"Amaç, bölgedeki birçok şeyi bir araya getirmek; savaştan sonra bölgesel bir ittifak nasıl oluşturulur? Bölgedeki tüm ABD müttefiklerinin bu konuda hemfikir olup olmayacağı henüz belli değil."