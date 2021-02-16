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Dünya
DHA
Haber Giriş: 16.02.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Trump'ın baş düşmanıydı... 1 milyon dolar ödül kazandı

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Trump'ın baş düşmanıydı... 1 milyon dolar ödül kazandı
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Yaklaşık 40 yıldır ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörlüğü görevinde bulunan Dr. Anthony Fauci, Trump yönetiminde birçok sıkıntı yaşamış, bizzat Donald Trump tarafından koronavirüs salgınıyla ilgili sözleri kamuoyu önünde sık sık eleştirilmişti. Neredeyse "Trump'ın baş düşmanı" haline gelen ve Biden yönetiminde görevine devam eden Fauci üstün başarısı nedeniyle1 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

ABD’de Başkan Joe Biden’ın baş bilim danışmanı olan Dr Anthony Fauci, İsrail Tel Aviv Üniversitesi’nden 1 milyon dolar değerinde ödül verildi. Tel Aviv Üniversitesi merkezli Dan David Vakfı'nın dün yaptığı açıklamada, Fauci'nin "Zorlu koronavirüs krizi sırasında bilgisiz muhalefet karşısında bilimi cesurca savunduğu" için ödülü almaya hak kazandığı belirtildi.

Trumpın baş düşmanıydı... 1 milyon dolar ödül kazandı

Dan David Vakfı açıklamasında "Kovid-19 salgını ortaya çıktıkça, (Fauci) korku ve endişeden etkilenen insanlara hitap etmek için hatırı sayılır iletişim becerilerinden yararlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve başka yerlerdeki bireyleri salgının yayılmasını kontrol altına almak için gerekli olan halk sağlığı önlemleri hakkında bilgilendirmek için durmaksızın çalıştı" ifadelerini kullandı.

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DAHA ÖNCE KİMLER ALDI?

Dan David Ödülü'nün önceki sahipleri arasında ABD’nin eski başkan yardımcısı Al Gore, İngiltere eski başbakanı Tony Blair, çellist Yo-Yo Ma, romancı Margaret Atwood, Wikipedia kurucu ortağı Jimmy Wales ve film yapımcıları Joel ve Ethan Coen bulunuyor.

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DAN DAVID VAKFI ÇALIŞMALARI

Vakıf Tel Aviv Üniversitesi’ne bağlı 2000 yılında girişimci ve hayırsever Dan David tarafından kurulmuş bir hayır kurumudur. Bilimlerde ve beşeri bilimlerdeki araştırmayı, akademik mükemmelliği ve çığır açan gelişmeleri desteklemesiyle biliniyor.

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