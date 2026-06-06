Trump’ın barışı Ortadoğu’da tutmadı

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ABD’de ikinci kez başkan seçilmesinin ardından yaptığı zafer konuşmasında “Ben savaş başlatmayacağım, savaşları sona erdireceğim” diyen, sonraki aylarda da 7 savaş bitirdiğini savunarak Nobel Barış Ödülü’ne talip olan Başkan Donald Trump’ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesler, Ortadoğu’da silahları susturmaya yetmedi. Gazze Şeridi, Lübnan, İran ve Körfez’de bu hafta da saldırılar sürerken, uzmanlara göre bu ateşkesler, kalıcı bir uzlaşıya dönüşmediği sürece sadece “kısa süreli molalar” olarak kalmaya mahkûm durumda.

KALICI ÇÖZÜM YOK

Trump’ın “Önce Amerika” ve “güç yoluyla barış” üzerine kurduğu dış politika yaklaşımı, “üç bin yıldır ilk kez barışı getirdiğini” savunduğu Ortadoğu’da Gazze Şeridi, Lübnan ve İran dosyalarındaki üç ayrı ateşkes girişimini de kalıcı bir siyasi çözüme dönüştüremedi. ABD’nin en yakın müttefiki İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’daki saldırıları bu hafta da sürerken, Bahreyn ve Kuveyt’e misilleme saldırıları düzenleyen İran ile yürütülen dolaylı müzakerelerde de henüz somut bir anlaşma zeminine varılabilmiş değil. İngiltere merkezli Reuters’da yer alan analize göre, sahadaki gelişmeler de bu tabloyu doğruluyor.

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TABLO DEĞİŞMEDİ

Analize göre Gazze Şeridi’nde 10 Ekim 2025’te İsrail ve Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkese rağmen, Trump’ın başını çektiği “barış planında” yer alan maddelere ilişkin görüş ayrılıkları sürüyor. Lübnan’da ise yine Trump’ın dün “ilerleme kaydedildiğini” öne sürdüğü ateşkese rağmen İsrail’in ağır saldırıları devam ediyor. İran ile ABD arasındaki ateşkes de teknik olarak yürürlükte olsa da, iki tarafın karşılıklı hamleleri ateşkesin sık sık sınanmasına neden oluyor.

BARIŞ DEĞİL MOLA

Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların etkisinin azalması ve bölgesel aktörlerin daha bağımsız hareket etmeye başlaması da kalıcı anlaşmaları zorlaştırıyor. Uzmanlara göre Trump’ın ateşkesleri bu nedenle “şiddetin dozunu düşüren geçici molalar” olmaktan öteye geçemiyor. Nitekim Trump, önceki gün “Dünyanın o bölgesinde ateşkes, sadece daha ölçülü bir şekilde ateş etmek anlamına gelir” diye konuşmuştu.

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ABD’DEN İRAN’A ‘HAFTAYA BİTİRELİM’ MESAJI

ABD ile İran arasında Pakistan’ın arabuluculuğuyla yürütülen dolaylı müzakerelerde, Washington yönetiminin Tahran’a süreci hızlandırarak haftaya bir anlaşma imzalama talebinde bulunduğu iddia edildi. İsrail merkezli Kanal 12, ABD’nin İranlılara “Amerikalıların hafta sonuna kadar bir yanıt talep ettiğini ve önümüzdeki hafta İsviçre’de bir imza töreni düzenlemek istediğini” belirten bir mesaj ilettiğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump da önceki gün Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda İran’la bir anlaşma yapmaya yakın olduklarını savundu. Trump, daha önce hakkında hakaretvari konuştuğu İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney ile görüşme ihtimaline de kapı araladı. Trump, “Onunla tanışmaktan onur duyarım. Eğer anlaşırsak, onunla görüşmem mümkün olabilir” dedi. Öte yandan El Cezire’ye göre İran, hâla Trump’tan hafta başında gelen son belgeleri inceliyor.

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Gazze’de Trump’ın arabuluculuğunda 10 Ekim 2025’te varılan ateşkes İsrail tarafından sürekli olarak ihlal ediliyor. Bu süre zarfında İsrail’in saldırılarında 947 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail’in 2 Mart’tan itibaren Lübnan’a düzenlediği saldırılarda, 600’ü nisan ayında ilan edilen ateşkesten sonra olmak üzere 3 bin 558 kişi hayatını kaybetti.

