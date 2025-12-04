×
HABERLERDünya Haberleri

Trump'ın barış planı Putin'den geri döndü

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Trump-Putin Görüşmesi#Barış Planı
Trump’ın barış planı Putin’den geri döndü
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 07:00

ABD Başkanı Trump’ın temsilcilerinin önceki akşam Kremlin’de Rusya lideri Putin ile yaptıkları görüşmede Ukrayna savaşını bitirme planında bir uzlaşmaya varılamadı.

UKRAYNA savaşını sona erdirmek için ABD Başkanı Donald Trump girişimleriyle hazırlanan ve ardından Ukrayna yönetimiyle bir hafta süren istişarelerle son hali şekillenen barış planı Rusya lideri Vladimir Putin’den geri döndü. Kremlin’de önceki akşam Putin ile 5 saat süren görüşmeler yapan Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner hiçbir sonuç alamadan geri dönmek zorunda kaldı. Putin’in yardımcılarından Yuriy Uşakov kısa ve öz ifadelerle “Plan üzerinde anlaşmaya varılamadı” açıklamasını yaptı.

RUSYA TATMİN OLMADI

ABD’li heyeti üç saat bekleten bu arada Avrupa’ya meydan okuyan açıklamalar yapan Putin, masada da taviz vermeyen pozisyonunu korudu. Moskova’da Putin ile yapılan görüşmeden sonra Witkoff’un Brüksel’e uğrayarak Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile yapması planlanan görüşme de iptal edildi. Kremlin’den sızan bilgilere göre Ukrayna’nın toprak tavizi konusunda bir uzlaşmaya varılamadı. Rusya, Donetsk’in işgal edemediği bölgelerini de Ukrayna’dan isterken işgal ettiği yerlerin de resmen Rusya toprağı sayılmasında ısrarcı oldu.

MESELE TOPRAK MESELESİ

Fox News kanalına demeç veren ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, önümüzdeki dönemde Trump’ın Putin yerine Zelenski üzerinde baskısının artacağını ima ederek, “ABD bu kanlı savaşın bir an önce bitmesi için çabalıyor. Savaş mantıken hiçbir tarafa fayda sağlamıyor. Her hafta 7 bin Rus askeri cephelerde hayatını kaybediyor. Tüm mesele Donetsk bölgesinde geriye kalan 30 ile 50 kilometrelik bir bölge” dedi. Söz konusu bölge ise Donetsk’in yaklaşık yüzde 20’sine denk geliyor. 

KREMLİN KAPIYI KAPATMADI

Kremlin Sözcüsü Dimtriy Peskov ise gerginliği azaltmaya özen göstererek, “Putin’in Trump planını reddettiğini söylemek hata olur. Rus tarafı Trump planındaki birçok maddeyle aslında hemfikir. Ayrıca barış yolunda somut plan maddeleri ilk defa ele alınıyor. Dolayısıyla müzakere bitti değil, devam edecek şeklinde yaklaşmak gerek” açıklamasını yaptı.

AVRUPA’NIN GÖZÜ RUS MİLYARLARINDA

UKRAYNA’nın savaşın sürmesi durumunda 2026 yılı boyunca Rusya’ya direnebilmesi için milyarlarca dolarlık dış desteğe ihtiyacı var. Bu rakam yaklaşık 140 milyar dolar. Savaş nedeniyle Avrupa’da dondurulan Rus devletine ait paralar 280 milyar dolar civarında. AB yönetimi Belçika’daki Rus paralarının bir bölümünü ‘Ukrayna’ya savaş tazminatı kredisi’ adı altında Kiev’e silah alabilmesi için aktarılmasını öneriyor. Ancak Belçika yönetimi “Savaş bittiğinde Rusya bu paraları geri isteyebilir. AB’nin sorumluluğu paylaşan hukuki formül bulması gerek” diyor.

