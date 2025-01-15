Trump'ın bakan adayından Kuzey Kore tanımlaması

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ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın Savunma Bakanı olarak aday gösterdiği Pete Hegseth, ABD Senatosunda düzenlenen onay oturumu öncesi Silahlı Hizmetler Komitesine sunduğu yazılı cevaplarda Pasifik bölgesindeki jeopolitik duruma değindi.

Kuzey Kore'yi küresel istikrara tehdit oluşturan "nükleer bir güç" olarak tanımlayan Hegseth, şunları kaydetti:

"Kuzey Kore'nin nükleer güç statüsü, nükleer başlık taşıyabilen füzelerin menzilini artırmaya yoğun bir şekilde odaklanması ve artan siber kapasiteleri, Kore yarımadasında, Hint-Pasifik bölgesinde ve küresel olarak istikrar için bir tehdit oluşturmakta. Bu tehditler, Kuzey Kore'nin, ABD birliklerini konuşlandıran yakın ABD müttefiklerine yakınlığı göz önüne alındığında özellikle endişe verici"

Hegseth, bölgede ABD'nin müttefiklerinin, "sağlıklı ortaklıklar" doğrultusunda "yük paylaşımını" artırması gerektiğinin altını çizdi.

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Bölgedeki müttefiklerle askeri işbirliğinin önemini vurgulayan Hegseth, "Ortak savaş kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve Japonya ile birlikte çalışabilirliğin artırılması, Hint-Pasifik'te caydırıcı duruşumuzu büyük ölçüde güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Hegseth'in Kuzey Kore'ye ilişkin "nükleer güç" tanımlaması, ABD'nin Kuzey Kore'yi resmen nükleer bir devlet olarak tanımaması nedeniyle tartışmalara yol açabilir.

Çoğu ABD yetkilisinin "yasa dışı silah programını kabul etmemek ve meşrulaştırmamak" amacıyla Pyongyang yönetimini açıkça "nükleer güç" olarak tanımlamaktan çekindiği biliniyor.

14 Cumhuriyetçi ve 13 Demokrat üyeden oluşan Senato Silahlı Hizmetler Komitesi, Hegseth'in oturumunu değerlendirdikten sonra onay için Senato salonuna havale edecek. Hegseth, Senato'da salt çoğunlukla onay alması halinde Savunma Bakanlığı koltuğuna oturabilecek.