Trump’ın bakan adayı geri çekildi: Tacizle suçlanan Matt Gaetz gitti Pam Bondi geldi

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Kararını X’ten duyuran Gaetz, “onay sürecimin Trump/Vance Geçişinin kritik çalışmalarında haksız yere dikkat dağıttığı açıktı” derken, yeni yönetimin kaybedecek zamanının olmadığını ve ABD’nin yeni adalet bakanının birinci günde görevine başlaması gerektiğini belirtti.

BİR SÜRÜ SUÇLAMA VAR

Adalet Bakanlığı yakın zamanda Gaetz’in reşit olmayan bir kıza cinsel ilişkiye girdiğine ilişkin soruşturma yürütmüş fakat soruşturma, suçlama yapılmadan sona ermişti. Ancak ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi daha sonra Gaetz’in cinsel tacizde bulunduğu ve yasadışı uyuşturucu kullandığı, uygunsuz hediyeler kabul ettiği, kişisel temaslara bağlı olarak yolsuzluk yaptığı ve devletin soruşturmasını engellemeye çalıştığı iddialarına ilişkin kendi soruşturmasını başlatmıştı.

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YENİ ADAY ESKİ BAŞSAVCI

Eski Florida Başsavcısı Pam Bondi’nin (59) yeni adayı olacağını duyuran Trump, “Pam, yaklaşık 20 yıl boyunca savcı olarak görev yaptı ve şiddet suçlularına karşı çok sert davrandı ve sokakları Florida Aileleri için güvenli hale getirdi” dedi. Bondi, 2010’da Florida’nın ilk kadın başsavcısı seçilmişti.