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HaberlerDünya HaberleriTrump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 00:35 | Son Güncelleme:

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "New York tarihinin en iyi belediye başkanı ve aynı zamanda ABD tarihindeki açık ara en usulsüz seçimini teşhir etmek için yorulmadan çalışan Rudy Giuliani'nin Çin virüsü testi pozitif çıktı. Geçmiş olsun Rudy, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Giuliani, Trump'ın başkanlık seçimine ilişkin itirazlarında bazı eyaletlerdeki davaları takip ediyor. Rudy Giuliani, sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

 

 

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