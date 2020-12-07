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Dünya
ABD, (DHA) -
Haber Giriş: 07.12.2020 - 07:34 | Son Güncelleme:

Trump’ın avukatı Rudy Giuliani koronavirüs oldu

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Trump’ın avukatı Rudy Giuliani koronavirüs oldu
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ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Trump, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "New York tarihindeki en büyük belediye başkanı ve ABD tarihindeki en yozlaşmış seçimi (açık ara!) yorulmaksızın ortaya çıkarmak için çalışan Giuliani'nin, Çin Virüsü pozitif çıktı. Çabucak iyileş, devam edeceğiz!!!!" dedi. Giuliani'nin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 

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