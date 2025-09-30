×
HABERLERDünya Haberleri

Trump'ın asker konuşlandırma planına sert tepki

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Illinois#Ulusal Muhafızlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 09:16

ABD'nin Illinois Valisi JB Pritzker, Başkan Donald Trump yönetiminin eyalete asker konuşlandırma planına tepki gösterdi.

Pritzker, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Bize Trump yönetiminin Illinois'e 100 asker göndermek istediği söyleniyor." ifadesiyle söz konusu planı bildirdi.

Pritzker, "Trump'ı gücü kendi elinde toplamakla" eleştirerek, "Trump'ın şehir sokaklarımızı militarize etmesi, suçla mücadele veya kamu güvenliği ile ilgili değil. Bunu şimdi veya 2026 seçimlerinde ne yapmayı planladığı, hepimizi endişelendirmeli." ifadelerini kullandı.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimi mensuplarının yetkilerini kötüye kullandığına dair iddiaları aktaran Pritzker, "Bir şey açık ki bunların hiçbiri Illinois'i daha güvenli hale getirmiyor." açıklamasını yaptı.

DEMOKRAT EYALETLERE ASKER KONUŞLANDIRMA KARARLARI 

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı yapılan protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve geçen ay da suçlularla mücadele kapsamında Washington DC'ye Ulusal Muhafızları göndermişti.

Başkan Trump'ın Washington polis teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli bir şekilde güç ele geçirme" olarak nitelendirilerek eleştirilere yol açmıştı.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini belirtmişti.

