Trump’ın Arap asıllı damadı

Beyaz Saray’da babası Donald Trump’ın ilk eşinden olan ablası Ivanka Trump’ın gölgesinde kalan Tiffany Trump (27), babasının başkanlığının son gününde nişanlandığını açıklamıştı.

BABA LÜBNANLI

Tiffany Trump, 1 ile 1.2 milyon dolar değer biçilen zümrüt kesimi pırlanta nişan yüzüğüyle de poz vermişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, damat adayı Michael Boulos’un babası Dr. Massad Boulos ile konuşarak aile öykülerinin peşine düştü. Arap asıllı Hıristiyan olan Boulos ailesinin kökenleri Suriye ile komşu kuzey Lübnan’a dayanıyor. Baba Boulos, henüz öğrenciyken zengin iş adamı Zuheyr Fadoul’un kızı Sarah ile evlenerek Afrika’da 13 ülkede inşaat, otomobil, buldozer ve traktör işi yapan Fadoul grubuna damat gitmiş. Müstakbel damat Michael Boulos, ABD’nin Houston kentinde doğmuş. Çocukluğu Nijerya’nın başkenti Lagos’ta geçmiş. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Regent’s Üniversitesi’nde küresel işletme eğitimi almış.

ANNE DİNDAR

Boulos ailesinin hikayesinde büyük de bir trajedi var. Bir Noel kutlaması sırasında çıkan yangında anne Sarah Boulos’un ailesinden beş kişi Lübnan’da hayatını kaybetmiş. Sarah’nın annesi ve erkek kardeşi ise onların cenazesine gitmek isterken uçağın düşmesi üzerine ölmüş. Massad Boulos, eşi Sarah’nın ailesinden yedi kişiyi kaybetmesi üzerine dine sığındığını söylüyor.

AZİL YARGILAMASI 8 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK

Amerikan Senatosu’nda çoğunluğu kazanan Demokratların lideri Chuck Schumer, eski başkan Donald Trump’a yönelik azil yargılamasının 8 Şubat haftasında olacağını belirtti. Schumer, bu süre içinde Senato’nun kabine atamaları ve koronavirüs yardım paketi gibi diğer işlere yoğunlaşabileceğini söyledi. Eski başkan Donald Trump, 6 Ocak’ta ABD Kongresi’ne yönelik baskını kışkırtmakla suçlanıyor. Olaylarda biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti. Temsilciler Meclisi bunun üzerine ikinci kez Trump’a yönelik azil sürecini başlatmış, ancak başkanlık süresi dolmadan süreç tamamlanamamıştı. Trump’ın görev süresi sona erse de hakkında görevden alma kararı çıkartılarak bir daha aday olmasının önüne geçilmek isteniyor.