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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 17.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Trump’ın Almanya tehdidi NATO’yu gerdi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Trump’ın Almanya tehdidi NATO’yu gerdi
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Göreve geldiğinden bu yana Almanya’yla yıldızı bir türlü barışmayan ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ülkedeki Amerikan askeri varlığını 25 bine düşüreceğini açıklaması NATO’da rahatsızlık yarattı.

ABD Başkanı Trump, önceki gün, “Almanya’nın NATO’ya milyarlarca borçları var. Onlar ödemiyorsa biz niye yaptığımızı yapmayı (Almanya’yı korumayı) sürdürelim” demişti. Konunun bugün başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda gündeme gelmesi bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya’daki Amerikan varlığının bu iki ülke arasındaki anlaşmaya bağlı olduğunu ancak konunun tüm ittifakı ilgilendirdiğini söyledi. Alman topraklarında halen 34 bin Amerikan askeri görev yapıyor.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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