Trump’ın Almanya tehdidi NATO’yu gerdi

ABD Başkanı Trump, önceki gün, “Almanya’nın NATO’ya milyarlarca borçları var. Onlar ödemiyorsa biz niye yaptığımızı yapmayı (Almanya’yı korumayı) sürdürelim” demişti. Konunun bugün başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda gündeme gelmesi bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya’daki Amerikan varlığının bu iki ülke arasındaki anlaşmaya bağlı olduğunu ancak konunun tüm ittifakı ilgilendirdiğini söyledi. Alman topraklarında halen 34 bin Amerikan askeri görev yapıyor.