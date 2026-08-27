Trump’ın acelesi yok... ‘Savaş çok yakında sona erecek’

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Diğer yandan Trump’ın, İran’la anlaşmanın yakın olduğuna dair pozitif mesajı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla olan görüş farklılığını tekrar ortaya koydu. Netanyahu dün yaptığı açıklamalarda ABD’nin geçtiğimiz günlerde İran’a yönelik başlattığı ekonomik baskıyı överken, Tahran’la diplomatik anlaşmanın mümkün olmadığını savundu.

HÜRMÜZ’DE GEÇİCİ ÇÖZÜM

Öte yandan krizin en kilit başlığı olan Hürmüz’de dün yeni bir gelişme yaşandı. İran ve Umman, ticari gemiler için Hürmüz Boğazı’nda geçici bir geçiş güzergâhı oluşturulması ve ABD’nin güney güzergâhının kapatılması konusunda mutabakata vardı. Yaklaşık 7 millik güzergâhın İran ve Umman kara sularından geçmesi planlanırken, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi anlaşmanın boğazın tamamen açıldığı anlamına gelmediğini vurguladı. Garibabadi, boğazın tamamen açılması için ABD’nin ekonomik yaptırımları kaldırması, savaşın kalıcı olarak sona ermesi ve İran’a yönelik yeni askeri saldırı tehdidinin ortadan kalkması gerektiğini belirtirken, ABD’nin mayınların temizlendiği yönündeki açıklamasını da reddetti.