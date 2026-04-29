Trump'ın ablukası çaresiz: Önce onlarca sonra yüzlerce... 'Sisin içinden beliriyorlar'

ABD ve İsrail saldırılarında İran’a ait çok sayıda savaş gemisine karşılık İran'ın asıl deniz gücünün gölgelerde saklandığı öne sürülen "Sivrisinek Filosu" olduğu öne sürülmüştü.

İran’ın düzenli donanmasından bağımsız hareket eden Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’ne bağlı filonun, gemi trafiğini taciz etmek ve dar sularda vur-kaç saldırıları düzenlemek amacıyla geliştirildiği kaydedilmişti.

Bazı teknelerin saatte 115 milin üzerine çıkabildiği ifade edilirken, kamufle rampalardan fırlatılabilen füzeler ve insansız hava araçları ile Hürmüz Boğazı'ndaki ana tehdit olduğu belirtilmişti.

İngiliz The Telegraph gazetesi, Sivrisinek Filosu'nun "Trump'ın ablukasını çaresiz" bıraktığını ve sisin içinden çıkan yüzlerce sürat teknesinin boğazdaki görünmez savaşın simgesi haline geldiğini aktardı.

Hürmüz Boğazı'ndaki ABD Donanması

ÖNCE ONLARCASI, SONRA YÜZLERCESİ ORTAYA ÇIKIYOR

Haberde, boğazın görünüşte sakin sularında önce motor seslerinin duyulduğu, ardından sisin içinden önce onlarca, sonra yüzlerce sürat teknesinin belirdiği anlatıldı.

Her teknede iki ya da üç kişinin bulunduğu, yüzlerini su sıçramalarından korumak için atkılarla kapattıkları belirtildi.

Saatler boyunca hızla geçen bu teknelerin, Hürmüz Boğazı’nın en dar bölümünde yoğun trafik oluşturduğu ifade edildi.

ETKİLİ SONUÇLAR ALIYORLAR

İran donanmasının zayıfladığını öne süren gazete, küçük ve hızlı saldırı botlarından oluşan filo ile etkili sonuçlar aldığını savundu.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı sürat teknelerinin roket, makineli tüfek ve kısa menzilli füzelerle donatıldığı, ABD deniz kuvvetlerinden defalarca kaçmayı başardığı belirtildi.

Gazete, İran'ın denizde ve havada insansız araçları da operasyonlarda kullandığını ifade etti.

BOĞAZ'DAKİ BİR DİĞER TEHDİT: MAYINLAR

Haberde ayrıca, İran’ın bir diğer etkili silahının ise mayınlar olduğu kaydedildi. Yoğun mayın döşeme faaliyetlerinin, nakliye şirketleri ve sigortacılar için boğazı büyük risk alanına çevirdiği belirtildi.

Sivil teknelere karışan bazı botların kolayca mayın bırakabildiği ve sisli havada tespit edilmelerinin çok zor olduğu vurgulandı.

Bazı istihbarat değerlendirmelerine göre İran’ın kısa sürede yüzlerce mayın bırakabilecek kapasiteye sahip olduğu öne sürüldü.

34 KİLOMETRELİK DAR GEÇİTTE GÖRÜŞ NEREDEYSE YOK

Hürmüz Boğazı’nın en dar noktasının yalnızca 34 kilometre genişliğinde olduğu hatırlatılan haberde, yoğun sıcaklık, sığ su yapısı ve çevredeki kayalıkların nemi hapsetmesi nedeniyle görüş mesafesinin ciddi şekilde düştüğü kaydedildi.

Kuzeyde, haftalardır mahsur kalan petrol tankerleri ve yük gemilerinin siluetlerinin güçlükle seçilebildiği ifade edildi.