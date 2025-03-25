Trump'ın A takımı saldırı planlarının konuşulduğu gizli toplantıya yanlışlıkla bir gazeteciyi dahil etti! Dünya gündemine oturan güvenlik ihlali

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ABD'de Trump kabinesinin üst düzey isimleri, Yemen'deki Husilere yönelik gizli askeri planları tartışırken akılalmaz bir skandala imza attı. Beyaz Saray'daki büyük güvenlik ihlali bugün dünya basınının bir numaralı gündem maddesi oldu.



İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, aralarında Başkan Yardımcısı JD Vance, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın da bulunduğu Trump yönetiminin kilit isimleri, mesajlaşma uygulaması Signal'i kullanarak bir araya geldi ve Yemen'e saldırı planları tartıştı.

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Online toplantıdaki diğer isimler arasında Trump'ın danışmanı Stephen Miller, Trump'ın özel kalem müdürü Susie Wiles ve Trump'ın elçisi Steve Witkoff da vardı.

Trump'ın A takımı, kritik toplantı için ABD tarafından onaylanmayan bir uygulama olan Signal'i seçmişti ancak daha büyük sorun toplantıya planda olmayan birisinin yanlışlıkla dahil edilmesiydi. Bu kişi herkesin tanıdığı ünlü bir gazeteci olan The Atlantic dergisinin genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg'di...



ABD'yi sarsan güvenlik ihlali “Houthi PC Small Group” adlı bir Signal sohbetine dahil edilen ve grubun diğer 18 üyesinin Trump'ın kabine üyelerinden oluştuğunu fark eden The Atlantic dergisinin genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg tarafından ortaya çıkarıldı.

İddia dergiye konuşan Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Brian Hughes tarafından da doğrulandı. Gazetecinin yanlışlıkla gruba nasıl eklendiğini araştırdıklarını belirten Hughes, bunun Yemen operasyonlarına herhangi bir zarar vermediğini savundu ve "Husi operasyonunun devam eden başarısı, birliklere ya da ulusal güvenliğe yönelik herhangi bir tehdit olmadığını ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD, 15 Mart'ta Yemen'de Husilere yönelik saldırılar düzenlemiş, saldırıyı Başkan Trump dünya kamuoyuna duyurmuştu.

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TRUMP: ATLANTİC'İN BÜYÜK BİR HAYRANI DEĞİLİM

ABD başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada olaydan haberi olmadığını belirterek "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Atlantik'in büyük bir hayranı değilim. Bana göre iflas eden bir dergi" dedi.

Güvenlik ve istihbarat uzmanları, hem kullanılan uygulama hem de bir gazetecinin bu toplantıya yanlışlıkla dahil edilmesi nedeniyle güvenlik ihlalini eşi benzeri görülmemiş bir durum olarak nitelendirdiler.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili açıklama yaparak Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da dahil olmak üzere ulusal güvenlik ekibine güvenmeye devam ettiğini vurguladı.



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Goldberg tarafından görüntülenen tartışmalar arasında, Yemen'e saldırının aciliyeti konusunda ikna olmamış görünen Vance'in yorumlarının yanı sıra, ABD'nin kilit nakliye rotasına yönelik tehdidi ortadan kaldırması için Avrupalılardan ve diğer ülkelerden ne bedel beklenmesi gerektiğine dair konuşmalar yer alıyor.

"AVRUPA'YI TEKRAR KURTARMAKTAN NEFRET EDİYORUM"

Toplantıda konuşulan hava saldırıları Kızıldeniz'deki Husi saldırılarını önlemek üzere tasarlanmıştı. Ele geçirilen konuşma kayıtlarına göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Amerikan çıkarlarına uygun olmadığını savunduğu planlara itiraz ettiği ve "Avrupa'yı tekrar kurtarmaktan nefret ediyorum" dediği görülüyor.

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Vance yazışmada "ABD ticaretinin yüzde üçü, Avrupa ticaretinin ise yüzde kırkı Süveyş'ten geçiyor. Halkın bunu bunun neden gerekli olduğunu anlamaması gibi gerçek bir risk var. Bunu yapmak için en güçlü neden, Başkan'ın da dediği gibi, bir mesaj göndermektir." ifadelerini kullanırken Savunma Bakanı Pete Hegseth şöyle cevap veriyor;

"Avrupa'nın 'beleşçiliğinden' duyduğunuz rahatsızlığı tamamen paylaşıyorum. Bu acınası bir şey. Ancak bunu yapabilecek tek ülke biziz, başka kimse yaklaşamaz bile."







GOLDBERG: ABD'Lİ YETKİLİLERİN BU KADAR PERVASIZ OLABİLECEĞİNE İNANAMADIM

Gizli yazışmaları paylaşan gazeteci Goldberg, başlangıçta mesajların bir tür yabancı dezenformasyon operasyonu olabileceğinden şüphelendiğini ancak hem kullanılan dil ve pozisyonlar, hem de tartışılan planın Yemen'e yönelik gerçek bir saldırı ile aynı zamana denk gelmesi nedeniyle bunların gerçek olduğuna ikna olduğunu belirtti ve şu değerlendirmede bulundu;

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"ABD'nin ulusal güvenlik yetkililerinin yakın savaş planları hakkında Signal'de iletişim kuracağına inanamadım. Başkan'ın ulusal güvenlik danışmanının kendisini üst düzey ABD yetkilileriyle yapılan görüşmelere dahil edecek kadar pervasız olabileceğine inanamadım."

Guardian gazetesine göre, Signal, güvenli bir şifreli sohbet hizmeti olarak kabul edilse de, zayıf noktası kurulduğu telefonlarda güvenlik açıklarına neden olabilmesi.



Sosyal medyada birçok kullanıcı, ABD'nin gizli olan savaş planlarının bu şekilde yanlışlıkla bir gazeteciye gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtirken, Trump'ın ekibinin büyük güvenlik ihlali bugün dünya basınındaki çoğu gazetenin manşetinde yer aldı.

Politico'ya bilgi veren kaynaklar, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın bir gazeteciyi yanlışlıkla üst düzey sohbete davet etmesinin ardından geleceğinin belirsiz olduğunu iddia ettiler. Yetkililerden biri, "Yarısı onun asla hayatta kalamayacağını ya da hayatta kalmaması gerektiğini söylüyor" derken, Beyaz Saray'a yakın bir isim ise şunları söyledi: "Beyaz Saray'daki herkes bir konuda hemfikir: Mike Waltz tam bir aptal."



ABD'li yetkililerin Avrupa ile ilgili sözleri ise AB medyasında büyük tepkilere neden oldu.

