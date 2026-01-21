×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump'ı taşıyan uçakta arıza alarmı: Air Force One, acil iniş yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#Air Force One#Elektrik Arızası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 07:32

ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçağının, İsviçre'nin Davos kentine gitmek için havalandıktan kısa süre sonra ABD'ye döndüğü bildirildi.

Haberin Devamı

Davos Zirvesi'ne katılmak için İsviçre'ye doğru yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Air Force One, ABD'ye döndü.

Air Force One'ın kalkıştan kısa süre sonra ABD'ye geri dönmek zorunda kaldığı kaydedildi.

AFP'nin haberine göre, Beyaz Saray, uçağın yaşanan bir elektrik arızası nedeniyle güvenlik amaçlı geri döndüğü bilgisini paylaştı.

Trumpı taşıyan uçakta arıza alarmı: Air Force One, acil iniş yaptı

AIR FORCE ONE, TEDBİREN WASHINGTON'A DÖNDÜ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Davos gezisini takip etmek üzere uçakta kendisine eşlik eden basın mensuplarına, Başkan'ın uçağıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Gözden KaçmasınTrump: ‘Suriye Lideri çok sıkı çalışıyor, güçlü ve sert biri’Trump: ‘Suriye Lideri çok sıkı çalışıyor, güçlü ve sert biri’Haberi görüntüle

Leavitt, İsviçre'ye gitmek üzere havalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının kısa süre sonra meydana gelen elektrik arızası nedeniyle "tedbiren" Washington'a geri döndüğünü ve Trump'ın yeni bir uçakla seyahatine devam edeceğini duyurdu.

Trumpı taşıyan uçakta arıza alarmı: Air Force One, acil iniş yaptı

Haberin Devamı

TRUMP, DAVOS'A YENİ BİR UÇAKLA GİDECEK

Trump'ın AF1 uçağının bir elektrik arızası nedeniyle "tedbir amaçlı" olarak Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews Havalimanı'na geri döndüğünü belirten Leavitt, ABD Başkanı'nın yeni bir uçakla Davos seyahatine devam edeceğini söyledi.

Gözden KaçmasınGazze ‘Barış Kurulu’na 58 lider davet edildiGazze ‘Barış Kurulu’na 58 lider davet edildiHaberi görüntüle

Öte yandan, uçakta bulunan muhabirler, kalkıştan bir süre sonra tüm ışıkların bir anda kısa süreliğine kesildiğini bildirdi.

Trumpı taşıyan uçakta arıza alarmı: Air Force One, acil iniş yaptı

KATAR UÇAĞI ESPRİ KONUSU OLDU

Muhabirlerden biri, Leavitt'in, bir süre önce Katar tarafından Trump'a hediye edilen ve başkanlık uçağı olarak kullanılmak üzere güvenlik testleri süren Boeing 747-8 jumbo jetle ilgili "Şu anda kulağa daha iyi geliyor" şeklinde bir espri yaptığını aktardı.

ABD başkanları geleneksel olarak 2 adet AF1 başkanlık uçağını dönüşümlü kullanıyor.

Gözden KaçmasınSuriye’de iki SDG cebi kaldı… SDG’ ye Şam’dan 4 günlük süreSuriye’de iki SDG cebi kaldı… SDG’ ye Şam’dan 4 günlük süreHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Donald Trump#Air Force One#Elektrik Arızası

BAKMADAN GEÇME!