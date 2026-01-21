Trump'ı taşıyan uçakta arıza alarmı: Air Force One, acil iniş yaptı

Haberin Devamı

Davos Zirvesi'ne katılmak için İsviçre'ye doğru yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Air Force One, ABD'ye döndü.

Air Force One'ın kalkıştan kısa süre sonra ABD'ye geri dönmek zorunda kaldığı kaydedildi.

AFP'nin haberine göre, Beyaz Saray, uçağın yaşanan bir elektrik arızası nedeniyle güvenlik amaçlı geri döndüğü bilgisini paylaştı.

AIR FORCE ONE, TEDBİREN WASHINGTON'A DÖNDÜ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Davos gezisini takip etmek üzere uçakta kendisine eşlik eden basın mensuplarına, Başkan'ın uçağıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Leavitt, İsviçre'ye gitmek üzere havalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının kısa süre sonra meydana gelen elektrik arızası nedeniyle "tedbiren" Washington'a geri döndüğünü ve Trump'ın yeni bir uçakla seyahatine devam edeceğini duyurdu.

Haberin Devamı

TRUMP, DAVOS'A YENİ BİR UÇAKLA GİDECEK

Trump'ın AF1 uçağının bir elektrik arızası nedeniyle "tedbir amaçlı" olarak Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews Havalimanı'na geri döndüğünü belirten Leavitt, ABD Başkanı'nın yeni bir uçakla Davos seyahatine devam edeceğini söyledi.

Öte yandan, uçakta bulunan muhabirler, kalkıştan bir süre sonra tüm ışıkların bir anda kısa süreliğine kesildiğini bildirdi.

KATAR UÇAĞI ESPRİ KONUSU OLDU

Muhabirlerden biri, Leavitt'in, bir süre önce Katar tarafından Trump'a hediye edilen ve başkanlık uçağı olarak kullanılmak üzere güvenlik testleri süren Boeing 747-8 jumbo jetle ilgili "Şu anda kulağa daha iyi geliyor" şeklinde bir espri yaptığını aktardı.

ABD başkanları geleneksel olarak 2 adet AF1 başkanlık uçağını dönüşümlü kullanıyor.