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Trump’ı sevmeyene gemiyle dünya turu

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#Gemi
Trump’ı sevmeyene gemiyle dünya turu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 07:00

ABD’de ikinci kez Başkan seçilen Donald Trump’ın Ocak 2025’te başlayacak yeni dönemini pas geçmek isteyen ABD vatandaşlarına, cruise gemi turuyla ülkeden uzaklaşma fırsatı verildi.

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Dünya çapında seyahat ve uzun süreli konaklama imkânını birleştiren turizm şirketi Villa Vie Residences, “Tour La Vie” (Hayat Turu) programı ile katılımcılarına dört yıllık rezidans cruise deneyimi sağlama kararı aldı. Yolcular, bu süre boyunca karşı oldukları bir başkanın yönettiği ülkelerinden uzak durarak, dünyanın farklı coğrafyalarındaki 140’tan fazla noktayı ziyaret etme şansına sahip olacak. Şirketin CEO’su Mikael Petterson, Newsweek’e verdiği söyleşide “Bu pazarlama kampanyasını seçimin öncesinde geliştirdik. Kim kazanırsa kazansın, nüfusun yarısı mutsuz olacaktı” ifadesini kullandı.

 

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#ABD#Trump#Gemi

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