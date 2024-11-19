Trump’ı sevmeyene gemiyle dünya turu

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Dünya çapında seyahat ve uzun süreli konaklama imkânını birleştiren turizm şirketi Villa Vie Residences, “Tour La Vie” (Hayat Turu) programı ile katılımcılarına dört yıllık rezidans cruise deneyimi sağlama kararı aldı. Yolcular, bu süre boyunca karşı oldukları bir başkanın yönettiği ülkelerinden uzak durarak, dünyanın farklı coğrafyalarındaki 140’tan fazla noktayı ziyaret etme şansına sahip olacak. Şirketin CEO’su Mikael Petterson, Newsweek’e verdiği söyleşide “Bu pazarlama kampanyasını seçimin öncesinde geliştirdik. Kim kazanırsa kazansın, nüfusun yarısı mutsuz olacaktı” ifadesini kullandı.