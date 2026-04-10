Trump’ı Rutte de sakinleştiremedi

ABD Başkanı Donald Trump, NATO’dan çekilme söylemini son günlerde eskisine oranla daha sık ve sert şekilde gündemde tutmayı sürdürüyor. İran’daki savaş sırasında yeniden alevlenen bu söylemin yarattığı gerginliği azaltabilecek isim olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte öne çıkıyordu. Rutte, önceki gün Trump’la bir araya geldiyse de Grönland krizi sırasında sakinleştirmeyi ve ikna etmeyi başardığı ABD Başkanı üzerinde bu kez beklenen etkiyi yaratmış gibi durmuyor.

Rutte görüşme sonrasında CNN’e, Trump’ın bazı müttefiklerin tavrı nedeniyle “hayal kırıklığına uğramış olduğunu” ve onun bakış açısını anlayabildiğini söyledi. Trump ise NATO’ya yönelik tepkisini sosyal medya mesajıyla yineledi: “İhtiyacımız olduğunda NATO yanımızda değildi ve tekrar ihtiyacımız olursa da yanımızda olmayacak. Grönland’ı unutmayın. O büyük, kötü yönetilen buz parçasını.”

HÜRMÜZ YUMUŞATABİLİR

Amerikan yönetimi, NATO’nun İran konusunda test edildiği ve bazı ülkelerin bu testi geçemediği görüşünde. Avrupa kanadında da Trump’ın ikinci döneminde sergilediği tavrın NATO’yu tehlikeli bir noktaya doğru sürüklediği görüşü giderek zemin kazanıyor. NATO ülkelerinin İran’daki ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş sağlanmasına katkı sağlaması durumunda Trump’ın söylemini yumuşatabileceği görüşü de dillendiriliyor. Rutte de müttefiklerin Hürmüz Boğazı’nda aktif olmasından yana olan isimlerden.

YENİ BİR ÜLTİMATOM MU

Rutte-Trump görüşmesinin içeriği konusunda Alman medyasında yer alan bir iddia da Hürmüz Boğazı konusunun ABD’nin önceliklerinden olduğuna işaret ediyor. Bu iddiaya göre Trump, Rutte’den, Avrupa ülkelerinin önümüzdeki günlerde bölgeye savaş gemileri ve benzeri unsurlar göndermelerini istedi. Aynı iddiaya göre Trump, askeri taahhütler istediğini ve siyasi taahhütleri yeterli görmeyeceğini de Rutte’ye iletti.

Trump, NATO konusunda ilk görev döneminde de oldukça olumsuz ve isteksiz bir yaklaşım içindeydi. O dönemde ittifaktan tek başına çekilme yetkisine sahip olduğunu ima etmişti. Ancak Kongre, 2023’te, herhangi bir ABD başkanının Kongre’nin onayı olmadan NATO’dan çekilmesini engelleyen bir yasa çıkardı.

ASKER Mİ ÇEKECEK

AMERİKAN basınına göre ABD Başkanı Donald Trump, NATO’dan çekilme söylemine alternatif senaryoları değerlendiriyor. Bir ihtimale göre Trump, İran konusunda destek olmayan bazı Avrupalı müttefikleri “cezalandırmak için” güç kaydırması yapacak. Buna göre, destek olmayan ülkelerde konuşlu Amerikan askerleri çekilerek destek olan Avrupa ülkelerinde konuşlandırılacak. Kaydırma ve üs kapatma konusunda ilk akla gelen ülkeler İspanya ve Almanya. ABD’nin “destekçi” gördüğü Avrupa ülkeleri ise Polonya, Romanya, Litvanya ve Yunanistan.