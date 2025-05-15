Trump’ı Katar jetleri karşıladı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 07:00
ABD Başkanı Donald Trump, Körfez turunun ikinci ayağında dün Katar’ı ziyaret etti. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki temaslarının ardından Doha’ya geçen ABD Başkanı’nın uçağı Air Force One’a, havada Katar savaş uçakları eşlik etti.
Katar Emiri Temim Bin Hamed El Sani, Trump’ı Uluslararası Hamad Havalimanı’nda karşıladı. El Sani’yle birlikte Emirlik Divanı’nda kameralar karşısına geçen ABD Başkanı, Katar ile barış inşası çabalarında “en üst düzeyde” çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.
Ortadoğu’daki en büyük ABD askeri üssünün bulunduğu Katar’daki temaslarında Trump’ın gündeminde, askeri işbirliği ve bölgesel güvenliğin yanı sıra yatırım ve teknoloji alanlarında stratejik anlaşmaların imzalanması yer alıyor. Bölgesel arabuluculukta kilit bir ortak olan Katar’ın gündeminde Gazze krizi de vardı. ABD Başkanı, turunun son ayağında da bugün programa bağlı kalırsa Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret
edecek. Bu tur, Trump’ın geçen Ocak’ta başlayan ikinci döneminin ilk yurt dışı gezisi sayılıyor.