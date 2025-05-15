Trump’ı Katar jetleri karşıladı

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Katar Emiri Temim Bin Hamed El Sani, Trump’ı Uluslararası Hamad Havalimanı’nda karşıladı. El Sani’yle birlikte Emirlik Divanı’nda kameralar karşısına geçen ABD Başkanı, Katar ile barış inşası çabalarında “en üst düzeyde” çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.



