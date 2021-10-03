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Trump’ı ‘dağıtan’ tercüman

#Vladimir Putin#Donald Trump#Daria Boyarskaya
Trump’ı ‘dağıtan’ tercüman

Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham yeni kitabında, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, eski ABD Başkanı Trump’ın dikkatini dağıtmak için çekici bir kadın tercüman kullandığını iddia etti.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinden, dönemin Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham, gelecek hafta piyasaya çıkacak kitabında görev süresine ilişkin ilginç detaylar paylaştı. Grisham, “I’ll Take Your Questions Now” (Şimdi Sorularınızı Alacağım) adlı kitabında, Trump’ın diğer liderlerle olan ilişkilerine odaklanarak dikkat çekici olayları kaleme aldı.

‘ÖZELLİKLE TERCİH EDİLDİ’

Kitapta Grisham, Trump’ın 2019’daki G-20 Liderler Zirvesi’nde Rusya Lideri Vladimir Putin ile bir araya geldiği görüşmeye de yer verdi. Grisham’ın iddiasına göre, Rus tarafı bu görüşmede Trump’ın dikkatini dağıtmak için ‘çekici’ bir kadın tercüman kullandı. Bunun özellikle tercih edilmiş olabileceğini belirten Grisham, “Görüşme başladığında Beyaz Saray Danışmanı Fiona Hill bana doğru eğildi ve Putin’in tercümanını fark edip etmediğimi sordu. Uzun saçlı, esmer, yüzü ve vücudu çok güzel bir kadındı. Kadının, Başkan’ın dikkatini dağıtmak için Putin tarafından özellikle seçildiğinden şüpheleniyordu” dedi.

AMATÖR DANSÇI

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St. Petersburg Konferans Mütercim Tercümanlık Okulu’ndan mezun olan Daria Boyarskaya, güzel fiziğiyle dikkat çekiyor. Boyarskaya’nın 2016’da Obama ile yapılan görüşmede de Putin’in tercümanlığını yaptığı belirtildi. 36 yaşındaki Boyarskaya, aynı zamanda amatör bir dansçı.

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#Vladimir Putin#Donald Trump#Daria Boyarskaya