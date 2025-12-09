Trump’ı bu defa Zelenski üzmüş

Haberin Devamı

UKRAYNA savaşını sona erdirmeye yönelik müzakereler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin kendisini düş kırıklığına uğrattığını söyledi. Trump, geçen ağustos ayında benzer bir ifadeyi Rus lider için de kullanmış ve Kremlin’in barışa hazır olmadığını belirterek, “Putin beni hayal kırıklığına uğrattı” demişti.

‘PLANI OKUMAMIŞ BİLE’

Haftasonu Ukrayna heyeti ile ABD heyeti Miami’de Trump’ın 28 maddelik barış planını görüşmeyi sürdürmüş, bir ara Zelenski de müzakerelere müdahil olmuştu. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Trump, Ukrayna tarafına yüklenerek “Biz barış planını (Rusya lideri) Putin ile görüştük. Ardından Ukrayna tarafıyla ayrıca ele aldık. Putin büyük ölçüde planın son halini benimsemiş görünüyor. Ancak Zelenski’nin tutumu beni bir parça düş kırıklığına uğratıyor. Zelenski bizim son önerilerimizi okumamış bile” dedi. Trump’ın planı diye bilinen taslağın büyük ölçüde Putin’in isteklerini göz önünde bulundurduğu biliniyor. Ukrayna’da savaş süresince Rusların işgal ettiği Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgelerinin Moskova’ya devretmesi isteniyor. Zelenski ise Ukrayna’nın başında kim bulunursa bulunsun toprak bütünlüğünden taviz veremeyeceğini savunuyor.

Haberin Devamı

LONDRA’DA DÖRTLÜ UKRAYNA ZİRVESİ

UKRAYNA lideri Zelenski dün Londra’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Dörtlü toplantı öncesi Avrupa adına yapılan açıklamada “Ukrayna savaşının bitirilmesinde temel prensip adil çözüm ve saldıran Putin’in mükafatlandırılmaması olmalı” dendi. İngiltere Başbakanı Starmer, Zelenski’ye Trump planını kabul etmesi için baskı yapmayacağını söyleyerek “En önemli şey, düşmanlıkların son bulma, bunun adil ve kalıcı olmasıdır” açıklamasında bulundu.



