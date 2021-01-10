Trump’a Twitter darbesi

ABD’de 6 Ocak’taki Kongre baskınının artçıları sürüyor. Başkan Trump, destekçilerini baskına teşvik ettiği suçlamasıyla eleştirilerin merkezinde. Trump’a karşı en sert adım ise başkanlığı dönemine damgasını vuran sosyal medya şirketi Twitter’dan geldi. Twitter, ABD Başkanı’nın ‘realDonaldTrump’ adlı hesabını süresiz olarak askıya aldı. Twitter’ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, “Trump’ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık” denildi.

TÜM HESAPLARI ASKIYA ALINDI

Trump bu karar üzerine ABD başkanlığının resmi hesabı @Potus üzerinden yaptığı açıklamada “Twitter ifade özgürlüğünü yasaklama konusunda daha da ileri gitti. Twitter çalışanları, Demokratlar ve radikal sol ile birlikte çalışarak beni ve sizi, bana oy veren 75 milyon vatanseveri susturmak için hesabımı platformlarından kaldırdı. Susturulmayacağız” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım da Twitter tarafından silinirken, Başkan Donald Trump’ın son girişimi seçim kampanya ekibi ‘TeamTrump’ adlı hesaptan paylaşım yapmak oldu. Bir süre sonra bu hesap da engellendi. Şirket ayrıca, 17 Ocak’ta silahlı ikinci bir kongre baskını olabileceğini tespit ettiklerini de iddia etti.

ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Trump, Twitter yasağı üzerine “Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz” dedi. Trump’ın aşırı sağcıların buluştuğu Parler’a geçebileceği söylenirken, Google bu uygulamayı kaldırdı, Apple ise Parler’dan politikalarını gözden geçirmesini istedi. Öte yandan Twitter’ın Trump’ı engellemesi sansür şeklinde yorumlandı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği Yasama Danışmanı Kate Ruane, “Facebook ve Twitter gibi özel şirketlerin, milyarlarca insanın konuşması için elzem hale gelen bu platformlardan, kişileri çıkarmak için kontrolsüz güç kullanması herkesi endişelendirmeli. ABD Anayasası’nın ilk maddesinde yer alan ‘ifade özgürlüğü’, hükümetleri ifade özgürlüğünü engellemekten alıkoyuyor ve özel şirketlere uygulanmıyor” dedi.

HAMANEY’İN TWEET’LERİ DE SİLİNDİ

Twitter’ın Trump’a yönelik kararına tepkiler de gelirken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, bunu ‘ciddi bir hata’ olarak nitelendirdi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Twitter beni bu açıklamayı yapıyorum diye engelleyebilir ancak ben bu kadere razıyım: Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya almanız ciddi bir hata. (İran dini lideri) Ayetullah (Hamaney) tweet atabiliyor ama Trump atamıyor. Bu durum, Twitter’ı kimlerin yönettiğine dair çok şey anlatıyor” diye yazdı. Bundan bir süre sonra, Twitter, İran’ın dini lideri Aytetullah Ali Hamaney için harekete geçti. Twitter’ın yanlış bilgiyi önleyen yeni politikası çerçevesinde, Ayetullah Hamaney’in, Amerikan aşıları karşıtı tweet’leri yayından kaldırıldı. Hamaney farklı dillerde kullandığı Twitter hesaplarından, Amerikan ve İngiliz aşılarına güvenmediğini yazmıştı.

BİLGİ NOTU

Trump’ın Twitter’da ‘realDonaldTrump’ hesabı altında dünyanın çeşitli ülkelerinden 88 milyon takipçisi bulunuyordu. Twitter’ı doğrudan iletişim kanalı olarak gören Trump, istediği mesajları buradan veriyordu.