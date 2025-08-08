Trump'a 'Timsahlı Alcatraz’dan kötü haber

Haberin Devamı

ABD'nin Florida eyaletindeki "Timsahlı Alcatraz" olarak adlandırılan göçmen gözaltı merkezinin inşaatının durdurulması kararı, Miami'de görev yapan ABD Bölge Yargıcı Kathleen Williams tarafından duruşmada açıklandı.

Karara göre, Everglades bölgesinde çevre açısından hassas sulak alanda inşa edilen tesiste 14 gün boyunca yeni dolgu, asfaltlama veya altyapı çalışmaları yapılması yasaklandı. Tesisin mevcut faaliyetlerini sürdürmesi ve göçmenleri barındırmasına izin verildi.

Davacı taraf, duruşmalarda sundukları tanık ifadeleriyle, projenin Everglades ekosistemine geri dönülmez zarar vereceğini kaydetti. Federal ve eyalet hükümetlerini temsil eden avukatların ise gelecek hafta mahkemeye savunma sunmaları bekleniyor.

Haberin Devamı

BİZZAT KENDİSİ DENETLEMİŞTİ

ABD'nin San Francisco Körfezi'ndeki adada yer alan ve 1962 yılında kapatılan, dünyanın en ünlü ve kötü şöhretli hapishanesi "Alcatraz" geri dönmüştü.

Trump, Florida’daki doğal vahşi yaşam alanı Everglades’te inşa edilen ve düzensiz göçmenlerin tutulacağı tesiste bizzat incelemelerde bulunmuştu.

Trump, ABD'deki düzensiz göçmenlerin gönderilmesini bekleyen 5 bin yataklı tesisi, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve diğer yetkililerle dolaşmıştı.