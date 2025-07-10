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Trump'a suikast soruşturması ABD Gizli Servisi'ne uzandı: 6 çalışan uzaklaştırıldı

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#Trump#Suikast Girişimi#ABD Gizli Servisi
Trumpa suikast soruşturması ABD Gizli Servisine uzandı: 6 çalışan uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 10:30

ABD Başkanı Donald Trump’a 13 Temmuz 2024’te düzenlenen suikast girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Gizli Servis'in 6 çalışanını görevden uzaklaştırdığı bildirildi.

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Gizli Servis Yardımcı Direktörü Matthew Quinn, Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırma kararı alındığını kaydetti.

Quinn, bu kapsamda hem denetleyici konumundaki hem de sahada görev yapan 6 çalışanın 10 ila 42 gün işten uzaklaştırıldığını belirtti.

CBS News'ün haberine göre, görevden uzaklaştırılan çalışanların maaş ve sosyal haklardan yararlanamayacağı bilgisi paylaşıldı.

Trump'a suikast girişiminin "operasyonel bir hata" olduğunu aktaran Quinn, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için çalıştıklarını ifade etti.

Trumpa suikast soruşturması ABD Gizli Servisine uzandı: 6 çalışan uzaklaştırıldı

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TRUMP'A SİLAHLI SALDIRI

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'nın Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

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#Trump#Suikast Girişimi#ABD Gizli Servisi

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