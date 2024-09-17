Trump'a suikast girişimi: Saldırgan böyle yakalandı! Eski başkan saldırı anını anlattı, çok konuşulacak itiraf...

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın zanlısının gözaltına alındığı ana ilişkin görüntüler paylaşıldı. Martin Bölge Şerifliği, Trump'ın, dün akşam Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmasının üzerinden 24 saat geçmeden zanlının gözaltına alındığı sırada çekilen görüntüleri Facebook hesabından kamuoyuyla paylaştı.

OLAYSIZ ŞEKİLDE TESLİM OLDU

Şerif yetkililerine ait vücut kamerası kayıtlarında, Trump'ı silahıyla hedef aldığı iddiasıyla bugün hakim karşısına çıkan 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh'un yetkililerin talimatlarına uyarak olaysız şekilde teslim olduğu görülüyor.

Görüntülere göre, giydiği tişörtü kafasının üzerine kadar sıyırarak geri geri yürüyen Routh, yetkililerce ters kelepçeye alınarak araca doğru götürülüyor. Yetkililerden birinin "Sürücü, iki adım sağa! Sağa doğru iki adım at! Şoför dümdüz geri git, yürümeye devam et." diye bağırarak komutlar verdiği duyuluyor.

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Hakim karşısına çıkan Routh'a, "ateşli silah bulundurma" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma" başlıkları altında iki ayrı suçlama yöneltildi.

Daha önce, başka suçlardan hüküm giydiği belirtilen Routh hakkındaki soruşturma devam ediyor.



ABD Gizli Servisi Direktör Vekili Ronald Rowe, beraberinde diğer yetkililerle Florida'nın West Palm Beach kentinde, Trump'a yönelik suikast girişimi olduğu belirtilen olayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Rowe, Trump'ın Florida'daki yerleşkesinde, başkan olduğu günlerdeki gibi "en üst düzeyde" güvenlik hizmeti aldığını ve kendisinin de bunun farkında olduğunu söyledi.

"Başkan (Joe) Biden, eski Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı (Kamala) Harris için en üst düzeyde koruma istediğini açıkça belirtti." diyen Rowe, Gizli Servis olarak güvenlikle ilgili en hassas detaylarda bile dikkatli olduklarını kaydetti.

Şüpheli Ryan Wesley Routh'un 11 saat civarında çalılıklarda yatarak beklemiş olabileceğini ancak görüş açısında Trump'ın olmadığını vurguladı.



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Trump saldırı sonrası Farokh Sarmad'a verdiği röportajda saldırı anını anlattı.Gizli Servis ajanının şüphelinin AK-47 tipi tüfeğinin namlusunu çalıların arasından fark etmesine şaşırdığını anlatan Trump bu dikkatli tavrın hayatını kurtardığını anlattı.

Trump ayrıca şüpheli bir hareketlilik fark eden ve şüphelinin arabasının ve plakasının fotoğraflarını çekerek tutuklanmasını sağlayan sivil kadını da övdü ve "Siviller olağanüstü bir iş çıkardı, Gizli Servis harika bir iş çıkardı, herkes harika bir iş çıkardı. Onu oldukça kısa bir süre içinde yakaladılar" dedi.





Eski ABD başkanı, Fox News Digital'a yaptığı açıklamada ise daha sert ifadeler kullandı ve Biden ile Harris'i hedefe koydu;

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"Ülkeyi kurtaracak olan benken, ülkeyi hem içeriden hem dışarıdan mahvedenler ve onların söylemleri bana ateş açılmasına neden oluyor. Bunlar ülkemizi yok etmek isteyen insanlar .Bunlara içeriden düşman denir. Gerçek tehdit onlar."

GİZLİ SERVİS'TEN İTİRAF

Sıkıntılı günler geçiren ABD Gizli Servisi'nin geçici müdürü Ronald Rowe ise saldırı sonrası çok konuşulacak bir itirafa imza attı ve kurumun Amerika'nın liderlerini korumak için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunu kabul etti.

Rowe, Trump'a yönelik ikinci suikast girişiminin ardından kurumun çalışma biçimini yeniden gözden geçirmesi gerekeceğinin sinyalini verdi .



Gizli Servis ayrıca saldırı öncesi golf sahası çevresini aramadığını da kabul etti.

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ABD Başkanı Joe Biden, "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın ardından eski ABD Başkanı Donald Trump'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileğini iletti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın Trump'ı telefonla arayarak yaşanan olayla ilgili görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, eski Başkan Trump ile telefonda görüştü ve iyi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki isim samimi bir görüşme gerçekleştirdi ve eski Başkan Trump da telefon için teşekkür etti." ifadesine yer verildi.

Öte yandan görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapan Trump da Biden'la samimi bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Suikast girişimi olduğu belirtilen olayla ilgili olarak Trump'ı arayan Biden, eski başkana ulaşamadığını ve daha sonra yeniden arayacağını dile getirmişti.

