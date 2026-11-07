Trump'a suikast girişimi: Aracından cephanelik çıktı

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ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast tehdidi iddiası Washington'da güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Beyaz Saray yakınlarında park halindeki aracında uyuyan 26 yaşındaki Venezuelalı Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, Gizli Servis görevlileri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, kendisine Trump'ı öldürmesini söyleyen sesler duyduğunu ifade ettiği belirtildi. Araçta ise AR-15 tipi tüfek, MAC-10 tipi silah, Glock 43X tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

BEYAZ SARAY YAKININDA GÖZALTINA ALINDI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve mahkeme belgelerine göre olay, perşembe gecesi yerel saatle 23.42'de yaşandı. Gizli Servis görevlileri, Beyaz Saray kompleksi yakınındaki Constitution Avenue üzerinde park halinde bulunan mavi Ford F-150 marka kamyonete şüpheli davranışlar üzerine yaklaştı.

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Araçta uyuyan Chrinos'u uyandıran görevliler, ilk olarak durum kontrolü yaptı. Şüpheli, iletişim kurmak için telefonundaki Google Translate uygulamasını kullandı ve araçta teslim etmek istediği silahlar bulunduğunu söyledi.

DHS, Chrinos'un görevlilere Washington'a gelerek Trump'ı öldürmesini emreden sesler duyduğunu anlattığını açıkladı. Ancak bu iddianın, karşılaşma sırasında yapılan diğer açıklamaları içeren mahkeme tutanağında yer almadığı belirtildi.

ARAÇTAN ÜÇ SİLAH VE ÇOK SAYIDA MERMİ ÇIKTI

Gizli Servis görevlilerinin araçta yaptığı aramada AR-15 tipi tüfek, MAC-10 tipi silah, Glock 43X tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mahkeme belgelerine göre Chrinos, silahları yaklaşık bir ay önce satın aldığını ve araçta yaşadığını söyledi. Şüpheli ayrıca silahı kendisini öldürmeye çalışan kişilerden aldığını iddia etti ve görevlilere direnmeden teslim edebileceğini belirtti.

Yetkililer, kamyonetin çalıntı olarak bildirildiğini tespit etti. Chrinos ise aracın kendisine ait olmadığını, işvereninden ödünç aldığını savundu.

Şüphelinin kullandığı araçta ele geçirilen ateşli silahlar, mermi şarjörleri ve mermi kutuları / Kaynak: DHS

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ŞÜPHELİ HAKKINDA BİRDEN FAZLA SUÇLAMA

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Chrinos hakkında ruhsatsız ve kayıtsız ateşli silah bulundurma ve taşıma, motorlu taşıtı izinsiz kullanma, hırsızlık ve çalıntı mal kabul etme suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı. Federal savcıların delilleri incelemeyi sürdürdüğü ve şüphelinin pazartesi günü federal mahkemeye çıkarılmasının beklendiği bildirildi.

DHS, Venezuela vatandaşı Chrinos'un Mart 2024'te Teksas üzerinden ABD'ye giriş yaptığını duyurdu. Bakanlık, Sınır Devriyesi görevlilerinin şüpheliyi ülkeye girişinden sonra yakaladığını ancak daha sonra serbest bıraktığını belirtti. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) ise olası göçmenlik işlemleri kapsamında Chrinos'un gözaltında tutulması için yetkililere talepte bulundu.

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GİZLİ SERVİS'TEN TEHDİT UYARISI

Gizli Servis Direktörü Sean Curran, olayın ardından yaptığı açıklamada güvenlik görevlilerinin bu tür durumlara müdahale etmek üzere eğitildiğini söyledi.

Curran, "Personelimiz bu tür durumlara müdahale etmek üzere eğitilmiş olsa ve taktiklerimize güvenimiz tam olsa da ortaya çıkmaya devam eden tehdit vakalarındaki artış bizi endişelendiriyor" dedi.

Trump'a yönelik güvenlik endişeleri, 2025'te yeniden göreve başlamasından bu yana gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda 25 Nisan 2026'da Washington Hilton otelinde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı da dikkat çekmişti. Trump ve üst düzey yönetim yetkililerinin katıldığı etkinlikte bir şüpheli güvenlik kontrol noktasında ateş açmış, bir Gizli Servis ajanı yaralanmıştı.