MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump'a son yargı yolu da kapandı
GeriDünya Trump'a son yargı yolu da kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Trump'a son yargı yolu da kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump'a son yargı yolu da kapandı

Trump’ın seçim sonuçlarıyla ilgili son yasal girişimi de sonuçsuz kaldı. Tarihi başkanlık seçimde hezimete uğrayan Trump'ın Wisconsin'deki sonuçlarla ilgili başvurusu da, Yüksek Mahkeme'den döndü.

ABD Yüksek Mahkemesi, başkanlık seçimleriyle ilgili olarak Wisconsin eyaletindeki seçim sonuçlarının hileli olduğunu savunan eski Başkan Donald Trump'ın başvurusunu reddetti.

Ret kararıyla Trump'ın 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarıyla ilgili son yasal girişimi de sonuçsuz kalmış oldu.

Mahkeme, Wisconsin eyaletindeki seçim sürecinde Anayasa'nın ihlal edildiği ve seçim sonuçlarının bu bağlamda hileli bir şekilde tescil edildiğini savunan Trump'ın avukatlarının dava dilekçesini kabul etmediklerini açıkladı.

Mahkeme üyeleri, posta yoluyla kullanılan oylar için ayrılan sürenin yasalara aykırı şekilde uzatıldığını savunan Trump'ın avukatlarının tezlerini yeterli bulmadı.

Bu kararla Trump'ın Yüksek Mahkemeye bugüne kadar yapmış olduğu tüm başvurular geri çevrilmiş oldu.

Daha önce de Pennsylvania, Arizona ve Michigan gibi eyaletler için mahkemenin yolunu tutan Trump, söz konusu girişimlerinden olumlu yanıt alamamıştı.

3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmış, Trump postayla kullanılan oylar yoluyla seçimlerde hile yapıldığını savunmuş ve seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi