Trump'a saldırı bir ilk değil! Suikasta uğrayan ABD başkanlarından 4'ü öldü, 6'sı kurtuldu

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Cumartesi günü Pennsylvania'da düzenlediği mitingde eski Başkan Trump'ın yaralandığı silahlı saldırı, ABD'de silahlı şiddete ilişkin endişeleri artırırken, başkanlara ve başkan adaylarına karşı saldırı ve suikast girişimlerini akıllara getirdi.

5 Kasım'daki başkanlık seçimlerindeki aday adaylarından eski Başkan Trump, Pennsylvania'daki mitinginde konuştuğu sırada kürsüde silahlı saldırıya uğradı.

Trump, saldırıda kulağından yaralanırken 20 yaşında olduğu belirtilen saldırgan öldürüldü, mitingde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

CNN International, bugün Trump'a yönelik suikast girişiminin ABD'nin lanetli tarihinde yeni bir sayfa açtığını yazdı.

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Eski ABD Başkanı Abraham Lincoln, 14 Nisan 1865'te eşi Mary Todd Lincoln ile Washington'da "Amerikalı Kuzenimiz" adlı komedi oyununun özel bir gösterimine katıldıkları sırada suikasta uğradı.

Saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybeden Lincoln, öldürülen ilk ABD başkanı oldu.

Suikasttan iki yıl önce İç Savaş sırasında Lincoln, Konfederasyon içindeki kölelere özgürlük tanıyan Özgürlük Bildirgesi'ni yayınlarken, siyahların haklarına verdiği destek öldürülme sebebi olarak gösterildi.

ABD'de suikasta kurban giden ikinci başkan ise 2 Temmuz 1881'de James Garfield oldu.

Garfield, görevinin 6. ayında silahlı saldırıya uğradı.

Ülkede üçüncü suikast ise 6 Eylül 1901'de 25. ADB Başkanı William MCKinley'e yapıldı.

MCKinley, New York'ta yaptığı bir konuşmanın ardından insanlarla tokalaşırken vuruldu.

ABD'de ölümle sonuçlanan son suikast ise Kasım 1963'te 25. ABD Başkanı John F. Kennedy'ye düzenlendi.

Kennedy, eşi Jacqueline Kennedy ile birlikte Dallas'ı ziyareti sırada silahlı saldırıya uğradı.

Hastaneye kaldırılan Kennedy kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Eski ABD Başkanı John Kennedy'nin 1963'te Teksas'ta suikasta uğradığı an/AFP

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SALDIRILARDAN KURTULAN BAŞKANLAR

ABD'de eski başkanlar, ikinci dönemi için yürüttüğü kampanyalarda hedef haline gelirken, Eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt, ikinci kez aday olduğu seçim kampanyası sırasında 14 Ekim 1912’de kurşunların hedefi oldu.

Roosevelt, Milwaukee'deki bir mitingde göğsünden vurulduğu bu saldırıyı yaralı atlattı.

5 Eylül 1975'e gelindiğinde suikastların hedefi bu sefer 38. ABD Başkanı Gerald Ford oldu.

Ford, aynı yıl birkaç hafta içinde iki suikast girişimine maruz kalırken bunları yara almadan atlattı.

İlk suikast girişiminde Ford, saldırganın silahının ateşlenmemesi sonucu kurtulurken 22 Eylül'de ise San Francisco'da bir otelin dışında kadın saldırganın ıskalaması sonucu kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu.

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40. ABD Başkanı Ronald Reagan ise Mart 1981'de başkent Washington bir konuşmasından çıkıp konvoyuna doğru yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Ülkenin 43. Başkanı George W. Bush'a ise 2005'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile Tiflis'te katıldığı bir mitingde konuşması esnasında el bombası atıldı. El bombasının pimi, mendil çok sıkı sarılı olduğundan takılı kalınca bomba infilak etmedi.



Silahlı şiddet olaylarının sıklıkla gerçekleştiği ABD'de, başkanların yanı sıra başkan adayları da suikast ve saldırıların hedefi oldu.

Eski Adalet Bakanı ve demokratların başkan adayı Robert F. Kennedy, 1968 Kaliforniya ön seçimlerini kazanması dolayısıyla yaptığı zafer konuşmasından birkaç dakika sonra Los Angeles'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürüldü.

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Kennedy, New York'tan ABD senatörü ve 5 yıl önce suikasta kurban giden Başkan John F. Kennedy'nin kardeşiydi.

1972'de ise bu sefer silahlı saldırının hedefi eski Alabama Valisi ve başkan aday adaylarından George Wallace oldu.

Maryland'de bir seçim kampanyası sırasında uğradığı saldırı sonucu Wallace'ın belden aşağısı felç kaldı.

ABD'NİN EN BÜYÜK SOUNLARINDAN BİRİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğraması ülkedeki ateşli silah kanunlarını yeniden gündeme getirdi.

ABD'de gündemi sürekli meşgul eden konulardan biri olan bireysel silahlanma sorunu, ülke anayasasındaki ikinci değişiklik maddesine dayanıyor."Silahlanma hakkı" olarak bilinen yasada, "Düzenli bir milis gücü, hür bir eyaletin güvenliği için zorunlu olduğundan halkın silah bulundurma ve taşıma hakkı ihlal edilmeyecektir." ifadesi yer alıyor.

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AA muhabiri, ABD'deki bireysel silahlanma ve silah kaynaklı ölümler hakkındaki güncel verileri derledi.

Trump'ın suikast girişimine maruz kaldığı yer olan Pensilvanya eyaleti, on yıllardır silah satışlarında alıcıların geçmişine dönük kontroller yapılmasını zorunlu tutuyor. Bu kontrollerde, alıcıların suç ve akıl sağlığı, aile içi şiddet ve uyuşturucu kullanım geçmişleri gibi konulara bakılıyor. Pensilvanya, 2018'de, silahları aile içi istismarcılardan uzak tutmak için güçlü hükümler içeren bir yasa çıkardı ancak eyalette hala birkaç temel silah yasasının eksik olduğu belirtiliyor.

Eyalette, 21 yaş ve üstü kişiler, ateşli silah taşıma ruhsatı için başvuru yapabiliyor. İptal edilmediği sürece 5 yıl geçerli bu ruhsat, kişilerin üzerlerinde veya bir araçta gizlenmiş olarak ateşli silah taşımalarına izin veriyor.



Eyaletin resmi internet sitesine göre, Pensilvanya'da 1 Temmuz itibarıyla ateşli silah taşıma ruhsatı izni 1 milyon 638 bin 341 iken, spor için avlananlara verilen izinler ise 10 bin 335 olarak kaydedildi.

Pensilvanya'da Trump'a yapılan suikast girişiminde kullanıldığı belirtilen AR tipi yarı otomatik tüfek de dahil olmak üzere uzun namlulu silah (tüfek, pompalı, yarı otomatik tüfek) satın almak için asgari yaş 18, kısa namlulu silahları satın alma yaşı ise 21.

Eyalette tek seferde satın alınabilecek silah sayısında herhangi bir sınırlama yokken mühimmat satışına ilişkin de neredeyse hiçbir düzenleme bulunmuyor.

Uzun namlulu silahların ruhsatsız satıcılar tarafından satışlarında ise alıcıların geçmişine dönük kontroller yapılmıyor.

EN ÇOK ÖLÜM 2021'DE YAŞANDI

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) son istatistiklerine göre, 2021'de 48 bin 830 Amerikalı ateşli silah kaynaklı sebeplerle öldü.

Bu, 2021'de kayıtlara geçen diğer tüm yıllardan daha fazla Amerikalının silah kaynaklı yaralanmalar nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

CDC'nin verilerine göre, Mississippi, Louisiana, Alabama ve Wyoming, en çok silah kaynaklı ölüm oranına sahip eyaletleri olarak göze çarpıyor.

Silah kaynaklı cinayetlerin dağılımında başkent Washington başı çekerken Mississippi, Louisiana, Alabama ve New Mexico eyaletleri ise Washington'ı takip eden eyaletler oldu.

Washington'da 2021'de her 100 bin kişiden 22,3'ü silah kaynaklı cinayete kurban giderken bu oran Mississippi'de 21,2, Louisiana'da 18,4, Alabama'da 13,9 ve New Mexico'da ise 11,7 oldu.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) verilerine göre, ülkede 2020'de 13 bin 620 silah kaynaklı cinayet kaydedildi ve bu vakaların yüzde 59'unda kısa namlulu silah kullanıldı.

Cinayetlerin yüzde 3'ünde uzun namlulu tüfekler, yüzde 1'inde pompalı tüfek, geri kalan yüzde 37'sinde ise "türü belirlenmeyen silahların" kullanıldığı kaydedildi.

FBI'ın topladığı veriler, ABD genelindeki polis birimlerinin gönüllü olarak FBI ile paylaştıkları bilgilerden kaynaklanıyor. Bu veriler, ülkedeki silah kaynaklı cinayetlerin hepsinin detayını içermiyor.