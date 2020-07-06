Trump'a rakip

KANYE West Twitter’dan “Tanrı’ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek Amerika’nın umudunu gerçekleştirmek zorundayız. ABD Başkanlığı’na adayım” ifadesini kullandı. West’in eşi Kim Kardashian açıklamanın ardından Twitter hesabından Amerikan bayrağı paylaştı.

ELON MUSK: DESTEĞİM SENİN

Rap’çi West’e en ilginç destek ABD’li ünlü işadamı Elon Musk’tan geldi. West’in adaylığını duyurduğu tweet’in altına yorum yazan Musk, “Bütün desteğim senin” ifadesini kullandı. West, geçen hafta Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Musk’ı ziyaret etmişti. Musk’ın West’e destek vermesinin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı esprili bir şekilde Musk’ın başkan yardımcılığına yakışacağı yorumunda bulundu. Ünlü rap’çi West, daha önce ABD Başkanı Trump’a verdiği destek dolayısıyla eleştiri oklarını üzerine çekmişti.