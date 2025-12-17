Trump’a Palmira saldırısını sordular… Şara’ya hâlâ güveniyorum

Haberin Devamı

SURİYE’de merkezi yönetimle terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG arasında, ‘10 Mart Mutabakatı’ çerçevesinde entegrasyon müzakereleri sürerken ülkenin güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak operasyonu sırasında terör örgütü DEAŞ tarafından saldırıya uğraması sonrası gözler yeniden Şam’a çevrildi. Saldırıda Amerikalı iki asker ve bir sivil tercümanın öldürülmesinin ardından Washington’ın Suriye’deki yeni yönetime bakışının ‘değişmiş olabileceği’ iddiası gündeme taşınırken ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya güvenmeye devam ettiğini ve saldırının Şara ile bir ilgisi olmadığını söyleyerek tartışmalara son noktayı koydu.

‘ŞARA GÜÇLÜ BİRİ’

Meksika Sınır Savunma Madalyası takdim töreninde Trump basının Suriye’deki son gelişmelere dair sorularını cevapladı. “Suriye’deki silahlı saldırıda iki ABD askeri ve bir ABD vatandaşının hayatını kaybetmesi sonrasında hâlâ Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya güvenip güvenmediği” sorusuna “Evet hâlâ güveniyorum. Bu, Suriye’nin gerçekten çok fazla kontrol edemedikleri bir kısmı. Sürpriz oldu, bu konuda (Şara) çok üzgün. Bunun üzerinde çalışıyor, güçlü bir adam. Bunun Suriye hükümetiyle bir ilgisi yok, DEAŞ ile ilgisi var. Onları sert şekilde vuracağız” sözleriyle yanıt verdi. Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri “dikkat çekici” olarak nitelendiren Trump, ABD’nin Ortadoğu’da kalıcı barışı sağlamaya kararlı olduğunu ve Suriye’nin bu barışta önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Haberin Devamı

BARRACK DA DESTEK VERMİŞTİ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da cumartesi günü verdiği demeçte saldırının terör örgütü DEAŞ’la mücadelede ‘Suriyeli ortakları güçlendirme’ stratejisinde değişikliğe yol açmayacağını belirterek Şam yönetimine destek mesajı vermişti. Saldırının Suriye Ordusu’ndan radikal eğilimi nedeniyle görevine son verilmesi kararlaştırılan bir kişi tarafından düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Suriye Gözlemevi’nin iddiasına göre Amerikan askerleri, güvenlik riski nedeniyle Amerikalı askerler şimdi Suriye ordusu ile değil, Tanf üssünde eğittikleri kendi Suriyeli güvenlik güçleriyle çalışmayı tercih ediyor. Saldırıda 25 ve 29 yaşında iki Amerikalı asker hayatını kaybetmişti.

Haberin Devamı

Donald Trump, kasım ayı başında Ahmed Şara’yı Oval Ofis’te kabul etmişti.