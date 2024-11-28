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Trump’a ölüm tehdidinde bulunan adam gözaltına alındı

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#Abd#Trump#Ölüm Tehdidi
Trump’a ölüm tehdidinde bulunan adam gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 14:02

ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'a ölüm tehdidinde bulunan bir adam Güney Kaliforniya’da gözaltına alındı. Federal savcılar, adamın paylaşımlarını ‘sürekli bir tehdit unsuru’ olarak tanımladı.

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ARİZONADA’da bir adam, ABD’nin 47’nci başkanı Donald Trump ve ailesine ölüm tehditleri içeren videolar yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Manuel Tamayo-Torres, ABD 47’nci başkanı Donald Trump’a yönelik ölüm tehditleri içeren videolar yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Mahkeme belgelerine göre, Tamayo-Torres, sosyal medyada paylaştığı videolarda Trump'a ve ailesine saldırıda bulunacağını ifade etti.

Tamayo-Torres, 21 Kasım'da yayımladığı bir videoda Trump'ın ailesine yönelik 'Hepsi ölecek' şeklinde tehditlerde bulundu. Videolarda Trump ve ailesini çocuk kaçırma ve insan kaçakçılığı ile suçladığı belirtildi. Tamayo-Torres’e yöneltilen suçlamalar arasında başkanlık seçimini kazanan bir kişiye tehditte bulunmak ve sahte beyanlarla silah satın almak gibi suçlar yer alıyor. Yetkililer ayrıca geçmişte şiddet suçlarından sabıkalı olan şüphelinin, 2003 yılında 'ağır saldırı' suçundan 5 yıl hapis cezası aldığını kaydetti.

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Şüpheli, pazartesi günü Güney Kaliforniya’da gözaltına alındı. Avukatı ise henüz bir açıklama yapmadı. Federal savcılar, Tamayo-Torres'in paylaşımlarını ‘sürekli bir tehdit unsuru’ olarak tanımladı.

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#Abd#Trump#Ölüm Tehdidi

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