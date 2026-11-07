Trump'a ölüm tehdidi… Beyaz Saray yakınlarında 1 şüpheli gözaltına alındı

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Fox News'ün ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gizli Servis görevlileri başkentteki Constitution Caddesi'nde park halindeki araçta bir şüpheli saptadı.

Görevlilerin şüphelinin yanına yaklaşarak sorguya çekmesinin ardından zanlının "yasa dışı yollarla ülkeye girmiş bir Venezuelalı​​​​​​​ göçmen" olduğu tespit edildi.

Şüpheli, görevlilere "kafasının içindeki seslerin kendisine başkente gidip Trump'ı öldürmesini söylediğini" ileri sürdü.

Gizli Servis görevlileri, Trump'ı "öldürmekle tehdit ettiği" gerekçesiyle şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin içinde bulunduğu ve çalıntı olduğu bildirilen araçta arama yapıldı.

Aramada AR-15 tipi bir tüfek ve 2 tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.