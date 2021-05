Trump'a müjdeli haber: Sosyal medya yasaklarına yasak geldi!

ABD’de Florida Valisi Ron DeSantis, siyasi adaylara yasak getirmesi durumunda sosyal medya şirketlerine ceza öngören eyalet yasasını imzalayarak yürürlüğe koydu.

DeSantis, eyalet meclisinden geçen yasanın Silikon Vadisi elitlerine karşı bir hareket olduğunu belirterek, "ABD genelinde solcu medya ve büyük şirketler tarafından muhalif seslerin bastırılmaya çalışıldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Yasa, sosyal medya şirketlerinin kuralları ihlal etmeleri halinde siyasi adayların hesabını 14 güne kadar askıya alabileceğini ancak süresiz olarak kapatamayacağını veya yasaklayamayacağını belirtiyor.

Yasanın ihlal edilmesi halinde, eyalet seçim komisyonunun söz konusu sosyal medya şirketine, eyaleti temsil eden adaylar için günlük 250 bin, diğer yerel adaylar için de 25 bin dolar para cezası verebileceği kaydediliyor.

Ülkede ilk örnek olarak gösterilen ve sosyal medyada yasaklamaları yasaklayan söz konusu yasanın diğer eyaletlere de model olabileceğine dikkat çekiliyor.

6 Ocak Kongre baskınından sonra Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya devleri, 3 Kasım 2020 seçimleri hakkında asılsız yalanlar yaydığı ve halkı isyana teşvik ettiği gerekçesiyle eski Başkan Donald Trump’ın hesaplarını kapatmıştı.

TRUMP KENDİ SOSYAL MEDYA PLATFORMUNU KURDU

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir "iletişim" sitesini bu ayın başında yayına soktu. Kullanıcılar "From the Desk of Donald J. Trump" (Donald J. Trump'ın Masasından) adlı sitedeki gönderileri beğenebilecek, aynı zamanda Twitter ve Facebook hesaplarında da paylaşabilecek.

Donald Trump, platformu "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer" olarak tanımladı. Site sayesinde kullanıcılar, Trump'a mesaj, resim ve video gönderebilecek. Trump, Ocak ayındaki Kongre baskınının ardından Twitter tarafından yasaklanmıştı.

Facebook ve YouTube da, Trump'ın hesaplarını askıya almıştı. Trump'ın basın açıklamalarının da artık yeni internet sitesinde yer alacağı açıklandı.

İnternet sitesinin, dijital hizmetler şirketi Campaign Nucleus tarafından kurulduğu bildiriliyor.

Sitedeki birkaç gönderide, ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin "çalındığı" konusundaki temelsiz iddialar tekrarlanıyor.

Trump'ın geri dönüşüne izin verilirse, Facebook'un hesabı yeniden aktifleştirmek için 7 günü olacak.

Twitter ise Trump'ın 88 milyon takipçili hesabını kalıcı olarak yasaklamıştı.

