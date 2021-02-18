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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 18.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trump’a ‘Ku Klux Klan’ davası

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Trump’a ‘Ku Klux Klan’ davası
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6 Ocak’taki Kongre baskınını kışkırttığı gerekçesiyle yürütülen azil davasından aklanan eski Başkan Donald Trump’a bu kez federal düzeyde dava açıldı.

Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi Başkanı Bennie Thompson’ın açtığı davanın dilekçesinde, ABD İç Savaşı sonrasında 1871’de ırkçı ‘Ku Klux Klan’ örgütüyle mücadele için çıkarılan yasa örnek gösterildi. Irkçı Ku Klux Klan şiddetiyle mücadeleyi hedefleyen ve nadiren kullanılan söz konusu federal yasa, herhangi bir federal görevlinin sorumluluklarını yerine getirmesini engellemek için “güç, sindirme veya tehdit” kullanan kişilere karşı dava açılmasına izin veriyor. Buradan hareketle dava dilekçesinde, Trump ve Giuliani’nin 6 Ocak’taki baskınla Joe Biden’ın başkanlığının tescillenmesini engellemeye çalıştığı suçlaması yer alıyor.

Öte yandan siyasi analiz sitesi Politico ile Morning Consult firmasının ortak anketi, yaşananlara rağmen Cumhuriyetçilerin yüzde 81’inin Trump’la ilgili olumlu görüş beyan ettiğini ortaya koydu. Trump’a olan desteğin 6 Ocak’tan önceki anketlere göre artmış olması da dikkat çekti.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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